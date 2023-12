Angola wychodzi z OPEC. Poszło o limity wydobycia ropy

Od początku 2024 roku kwoty zostaną zmniejszone o kolejne 1,4 mln baryłek dziennie w porównaniu do okresu od listopada 2022 r. do grudnia 2023 r. do 40,46 mln. Kwoty będą obowiązywać do końca grudnia 2024 r.

Po wyjściu Angoli w OPEC pozostaje 12 krajów

OPEC istnieje od 1960 r. Angola dołączyła do organizacji w 2007 roku. Po jej wyjściu w OPEC pozostaje 12 krajów: Algieria, Wenezuela, Gabon, Irak, Iran, Kongo, Kuwejt, Libia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Nigeria, Arabia Saudyjska i Gwinea Równikowa. Skład kartelu naftowego zmieniał się kilkukrotnie. Ww grudniu 2018 r. opuścił ją skonfliktowany z Arabią Saudyjską Katar. Oficjalnie by skupić się na wydobyciu gazu.

Od przyszłego roku do stowarzyszenia OPEC+ przystąpi Brazylia. Obecnie wydobywa 3,5 mln baryłek ropy dziennie. W październiku dyrektor generalny brazylijskiej Narodowej Agencji Ropy Naftowej, Gazu Ziemnego i Biopaliw (ANP), Rodolfo Saboya, powiedział, że kraj jest na dobrej drodze do przekroczenia progu 4 milionów baryłek. Wchodząc do OPEC+ będzie jednak musiał liczyć się z narzuconym limitem wydobycia.