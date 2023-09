Kłótnia w kremlowskiej rodzinie: Transnieft sądzi się z Rosnieftem

Rosnieft zrzeknie się roszczeń prawnych wobec Transnieftu w sprawie „Przyjaźni”, a Transnieft zobowiązuje się przedłużyć do końca maja 2025 roku okres, w którym będzie gotów zrekompensować Rosnieftowi straty za zanieczyszczoną ropę. Ponadto Transnieft zobowiązuje się odstąpić od roszczenia wartego 2 mld rubli za magazynowanie ropy po pokryciu przez Rosnieft części kwoty - około 400 mln rubli.

Kolejna rozprawa jest zaplanowana na 15 listopada.

Brudna ropa w „Przyjaźni"

W kwietniu 2019 r. kraje Europy Wschodniej, w tym Polska, zawiesiły przyjmowanie rosyjskiej ropy rurociągiem „Przyjaźń", stwierdzając w nim 20-krotne przekroczenie maksymalnych dopuszczalnych ilości chloru organicznego. Skandal, który wybuchł, zmusił Transnieft do odwrócenie przesyłu i wypompowania z Unii ponad miliona ton brudnego surowca. Zbudowany w 1960 r. rurociąg został zatrzymany na ponad miesiąc, zanim system został oczyszczony i ponownie uruchomiony. A to według szacunków ekspertów ING, kosztowało Rosję około 5 mld dol. utraconych przychodów z eksportu. Transneft wypłacił odszkodowania poszkodowanym odbiorcom z wielu krajów, w tym z Polski.

Rosyjscy śledczy doszli do wniosku, że brudna ropa dostała się do systemu w wyniku kradzieży. Sześciu podejrzanych dopuściło się wielokrotnych kradzieży ropy od sierpnia 2018 r. do kwietnia 2019. Aby ukryć ten proceder, grupa przestępcza w marcu-kwietniu 2019 r miała wpompować zanieczyszczoną mieszankę do punktu przyjmowania surowca w pobliżu wsi Nikołajewka w rejonie Wołżskim.

W Rosji pojawiły się jednak głosy, że grupa złodziei ropy,to kozioł ofiarny, mający ukryć właściwego winnego skandalu z „Przyjaźnią" - rosyjskiego giganta naftowego Rosnieft. Miałby to potwierdzać incydent z czerwca 2021 r. Wtedy w ostatniej chwili Transnieftowi udało się zapobiec powtórnemu zanieczyszczeniu chlorem naftociągu „Przyjaźń". Na wejściu do systemu pojawiło się 350 tys. ton brudnej ropy pochodzącej od Samaraneftegaz, spółki zależnej Rosneftu.