Bułgaria wyrzuciła Łukoil z terminalu, odszkodowania nie będzie

Od 2014 roku Łukoil znajduje się pod amerykańskimi sankcjami. A od kwietnia 2022 r. koncern i jego szef zostali objęci unijnymi sankcjami. W związku z tym 21 kwietnia 2022 roku Wagit Alekpierow, dyrektor generalny i współwłaściciel rosyjskiego koncernu, złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie. 1 września 2022 roku w moskiewskim szpitalu w tajemniczych okolicznościach wypadł przez okno Rawił Maganow, szef rady dyrektorów Łukoilu.

Monopolistyczne praktyki Łukoilu w Bułgarii

W lutym 2023 roku Bułgaria nałożyła na spółkę zależną rosyjskiego Łukoilu karę w wysokości 36,83 mln dolarów za naruszenie zasad konkurencji. Chodziło m.in. o utrudnianie dostępu do terminalu innych użytkownikom i narzucanie zawyżonych cen.

Niewiele to pomogło, więc dwa miesiące później władze w Sofii nałożyły na rosyjski Łukoil karę w wysokości 100 mln euro. Odpowiednią decyzję podjęła Bułgarska Komisja Ochrony Konkurencji (CPC), w związku z nadużywaniem pozycji dominującej poprzez ograniczanie dostępu do magazynów i infrastruktury transportowej.

CPC ustaliła, że Rosjanie realizują strategię obejmującą kilka praktyk antykonkurencyjnych, które stosują konsekwentnie i łącznie przez ponad pięć lat. Tworzą tak bariery dla innych podmiotów w imporcie paliw, całkowicie je eliminując lub czyniąc je nieefektywnymi ekonomicznie. Pozwala to Łukoilowi ​​utrzymać wiodącą pozycję na rynku paliw Bułgarii na poziomie handlu hurtowego i detalicznego. A to z kolei zapewnia dyktat cenowy. 19 lipca 2023 roku bułgarski parlament ogłosił zamiar wypowiedzenia koncesji Łukoilowi.