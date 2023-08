Spada popyt Chin na rosyjską ropę. Iran sprzedaje ją taniej

9 sierpnia 2023 roku media napisały, że po raz pierwszy od dwóch lat Pekin zaczął tracić zainteresowanie rosyjskim importem. Łącznie w ciągu siedmiu miesięcy w porównaniu do stycznia-lipca ub.r. cały eksport do Rosji z Chin zwiększył się o 73,4 proc. do 62,5 mld dol., a import z Rosji o 15,1 proc. do 71,6 mld dol.

Statystyki lipca wskazują jednak na umiarkowany spadek obrotów w porównaniu z czerwcem: Chińczycy kupowali mniej z Rosji - wartość importu zmniejszyła się z 11,2 mld dol. do 9,2 mld dol., a sprzedawali więcej - eksport wzrósł z 9,6 mld dol. do 10,3 mld dol.

Największe spowolnienie wykazuje statystyka zakupów rosyjskiej ropy przez Chiny. Chiński import rosyjskiej ropy zmniejszył się w lipcu o 15 proc. do 2,2 mln baryłek dziennie. Tak więc od maja Chiny zmniejszają zakupy ropy z Rosji. Może to być skutek decyzji Kremla ograniczających wielkość zniżek, jakie mogą dawać rosyjskie koncerny. Wobec nadmiaru surowca na świecie, irańska ropa okazuje się tańsza od rosyjskiej objętej sankcjami.

W środę na świecie ropa tanieje w wyniku nasilenia się obaw o niski popyt ze strony Chin, gdzie gospodarka zbyt wolno się ożywia.

„Do tego dochodzą obawy o spowolnienie popytu w USA i Europie z powodu serii podwyżek stóp procentowych. Dlatego wzrost cen na rynkach ropy wydaje się ograniczony" - ocenia Chioki Chen analityk Sunward Trading dla agencji Reutres, zauważając jednocześnie, że zgodnie z jego prognozą cena amerykańskiej ropy marki WTI będzie w tym miesiącu wahać się w przedziale od 75 do 85 dol. za baryłkę.