W rozmowie z PAP Biznes Andrzej Domański potwierdził, że do końca 2026 roku obowiązywać będą obniżone stawki VAT oraz akcyza na paliwa.

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– I co bardzo ważne, sfinansujemy to z podatku od nadmiarowych zysków największych koncernów paliwowych – podkreślił szef resortu finansów i gospodarki.

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Zapytany, kiedy mogą pojawić się decyzje w sprawie ewentualnego przedłużenia tych rozwiązań, Domański ocenił, że „to jest kwestia grudnia”. – Decyzja dotycząca dalszego obowiązywania pakietu „Ceny Paliwa Niżej” będzie zależeć między innymi od sytuacji na rynku ropy naftowej i paliw – wyjaśnił.

Niższy VAT i akcyza do końca grudnia 2026 roku

Na początku października w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia dotyczące obniżenia akcyzy na wybrane paliwa silnikowe oraz zmiany stawek podatku od towarów i usług.

VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa został obniżony z 23 proc. do 8 proc. Zgodnie z przyjętymi przepisami preferencyjna stawka ma obowiązywać od 3 października do 31 grudnia 2026 r.

Zmniejszono również akcyzę na paliwa do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską'. Oznacza to redukcję o 29 gr na litrze benzyny oraz o 28 gr na litrze oleju napędowego. Także te stawki mają obowiązywać do końca grudnia.

Podobne działania rząd podejmował wiosną, po wybuchu konfliktu między USA a Iranem.