Komisja Europejska analizuje ponowne obniżenie przez Polskę VAT na benzynę i olej napędowy z 23 do 8 proc. – poinformowała rzeczniczka KE ds. podatków Louise Bogey. Bruksela przypomina, że unijne przepisy nie przewidują możliwości stosowania obniżonej stawki VAT na paliwa kopalne.

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Od 3 października benzyna i olej napędowy są w Polsce czasowo objęte 8-procentową stawką VAT. Obniżka, wprowadzona w ramach programu „Ceny Paliwa Niżej”, ma obowiązywać do końca grudnia.

– Unijne prawo w tej sprawie się nie zmieniło – powiedziała Bogey w rozmowie z RMF FM.

Jak przypomina rozgłośnia, dyrektywa VAT nie pozwala państwom członkowskim na stosowanie obniżonych stawek wobec paliw kopalnych, w tym benzyny i oleju napędowego.

Komisja Europejska już wcześniej ostrzegała Polskę

Komisja Europejska zwracała Polsce uwagę na tę kwestię już w marcu, gdy Warszawa po raz pierwszy obniżyła VAT na paliwa w ramach programu „Ceny Paliwa Niżej”. Podobne rozwiązanie stosowała wówczas Hiszpania.

Bruksela skierowała do obu państw oficjalne ostrzeżenia. Nie oznaczały one formalnego rozpoczęcia procedury w sprawie naruszenia prawa UE, jednak Komisja wskazywała, że preferencyjna stawka podatku na paliwa nie jest przewidziana w unijnych przepisach.

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Polskie władze odpowiedziały na pismo KE w kwietniu. Argumentowały, że rozwiązanie ma charakter wyjątkowy i czasowy, a jego celem jest ograniczenie skutków wzrostu cen paliw wywołanego konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie.

Rząd wskazywał również, że droższe paliwa zwiększają koszty transportu i produkcji, co przekłada się na ceny towarów i usług. Polska nie wykluczała wówczas ponownego zastosowania tego rozwiązania.

Hiszpania zakończyła stosowanie czasowej obniżki VAT z końcem czerwca i obecnie korzysta z obniżonej akcyzy na paliwa. Według Komisji Europejskiej Polska jest obecnie jedynym państwem UE stosującym obniżony VAT na paliwa kopalne.

KE: Obniżka VAT nie musi przełożyć się na ceny paliw

Po ponownym obniżeniu stawki VAT przez Polskę Komisja Europejska ponownie analizuje sprawę. Na razie nie przesądza, czy podejmie wobec Warszawy dalsze działania.

KE przypomina, że reforma unijnych przepisów dotyczących VAT z 2022 r. zwiększyła możliwości państw członkowskich w zakresie stosowania preferencyjnych stawek m.in. wobec towarów i usług związanych z polityką społeczną, ochroną zdrowia czy środowiska. Nie objęła jednak benzyny i oleju napędowego.

Bruksela ocenia jednocześnie, że obniżanie VAT nie jest szczególnie skutecznym sposobem ograniczania cen paliw. Według Komisji redukcja podatku nie musi zostać w całości przeniesiona na ceny płacone przez kierowców, a jej wpływ na końcową cenę paliwa jest stosunkowo niewielki.