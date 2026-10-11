Rząd ponownie uruchomił program „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), którego celem jest ograniczenie kosztów tankowania. Nowa odsłona programu obowiązuje od 3 października i ma potrwać do końca 2026 r. Wprowadzono obniżoną z 23 do 8 proc. stawkę VAT na paliwa, zmniejszono akcyzę oraz ustalono maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego.

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Program obejmuje benzynę 95, benzynę 98 oraz olej napędowy. Maksymalne ceny paliw są ogłaszane przez ministra energii. Od 10 do 12 października litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,97 zł, benzyny 98 – 7,85 zł, a oleju napędowego – 8,06 zł.

Pierwsza odsłona programu CPN obowiązywała od 31 marca do 30 czerwca 2026 r. Rząd zdecydował się przywrócić mechanizm w związku z utrzymującymi się wysokimi cenami paliw oraz niestabilną sytuacją na światowych rynkach ropy.

Sondaż: 47 proc. Polaków uważa obniżkę cen paliw za niewystarczającą

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytano, czy uważają obniżkę cen paliw w wyniku ponownego uruchomienia programu CPN za wystarczającą.

Niemal 47 proc. badanych (46,9 proc.) uważa, że obniżka jest niewystarczająca. Przeciwnego zdania jest 43,6 proc. respondentów. Kolejne 9,4 proc. ankietowanych deklaruje, że nie słyszało o programie.

Negatywne oceny częściej pojawiają się wśród kobiet. Połowa z nich (50,4 proc.) uważa obniżkę za niewystarczającą, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 43,2 proc. Jednocześnie 48,9 proc. mężczyzn ocenia obniżkę jako wystarczającą, wobec 38,7 proc. kobiet.

Największe zastrzeżenia do wysokości obniżki mają osoby w wieku 35-49 lat. W tej grupie 50,8 proc. respondentów uważa ją za niewystarczającą. Podobnego zdania jest 49,3 proc. ankietowanych z wykształceniem wyższym.

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Krytycznie obniżkę oceniają również osoby o dochodach netto od 3001 do 5000 zł miesięcznie (51,3 proc.) oraz mieszkańcy miast liczących od 100 do 199 tys.. mieszkańców (53,8 proc.).

Odmienne opinie przeważają wśród najmłodszych respondentów. W grupie osób do 24. roku życia 56,3 proc. uważa obniżkę cen paliw za wystarczającą, a 31,8 proc. jest przeciwnego zdania. Pozytywnie ocenia ją również 52 proc. mieszkańców największych miast, liczących ponad 500 tys. mieszkańców.

Program CPN. Jak zmieniały się ceny paliw?

Na początku października, gdy ponownie uruchomiono program CPN, maksymalna cena benzyny 95 wynosiła 6,73 zł za litr, benzyny 98 – 7,59 zł, a oleju napędowego – 7,88 zł. Po tygodniu limity wzrosły odpowiednio do 6,97 zł, 7,85 zł i 8,06 zł.

Rząd zapowiedział utrzymanie programu do 31 grudnia 2026 r. Jego finansowanie mają wesprzeć wpływy z podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych.

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Wyniki sondażu pokazują, że mimo wprowadzenia mechanizmów ograniczających ceny na stacjach opinie Polaków o skali obniżki pozostają podzielone. Różnica między odsetkiem respondentów uznających obniżkę za niewystarczającą a grupą zadowolonych z jej wysokości wynosi 3,3 pkt proc.

Badanie SW Research przeprowadzono 5-6 października 2026 r. na próbie 800 dorosłych internautów, dobranej losowo-kwotowo i ważonej analitycznie.