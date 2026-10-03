Pytany przez dziennikarzy przed wylotem do Alabamy o możliwy zakaz eksportu oleju napędowego, Trump stwierdził, że taki wariant „nigdy nie był na stole”. Wcześniej jednak wielokrotnie przekazywał, że poważnie bierze go pod uwagę.

– To nigdy nie było na stole, ale to, co zrobiła Europa, jest wspaniałe – powiedział Trump. – Nie będziemy wprowadzać zakazu eksportu. Będziemy robić to, co do nas należy (...) Będziemy mieli mnóstwo ropy – dodał.

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G7 uwalnia rezerwy diesla i ropy

Państwa G7 poinformowały we wspólnym piątkowym oświadczeniu o „znaczącym i przyspieszonym uwolnieniu rezerw oleju napędowego na początku tych 20 dni przez członków grupy G7 i jej partnerów”.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że z rezerw może zostać uwolnionych do 100 mln baryłek ropy.

W ostatnich dniach USA naciskały na europejskich sojuszników, w tym Francję, Niemcy i Włochy, aby uruchomili część zapasów oleju napędowego. Powodem były rosnące ceny paliwa do silników Diesla.

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Ceny diesla ważne przed wyborami do Kongresu

Wzrost cen oleju napędowego jest również istotnym tematem przed listopadowymi wyborami do Kongresu w USA.

Trump obarczał Ukrainę odpowiedzialnością za podwyżki cen diesla, wskazując na jej ataki na rosyjskie rafinerie. Waszyngton wywierał presję na Kijów, by zaprzestał tych uderzeń.

Ukraina deklaruje gotowość do wstrzymania ataków na obiekty energetyczne, jeśli podobne zobowiązanie podejmie Rosja. Moskwa odrzuca jednak te propozycje.

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Eksport paliw z USA coraz silniej kieruje się do Europy

Wcześniej Trump zapowiadał możliwość zakazu eksportu oleju napędowego. USA należą do największych producentów tego paliwa na świecie, a przeciwko takiemu rozwiązaniu występowały koncerny paliwowe.

Tradycyjnie głównym kierunkiem eksportu paliw z USA pozostaje Ameryka Łacińska. W tym roku dostawy wyraźnie przesunęły się jednak w stronę Europy. Eksport na ten rynek wzrósł ponad dwukrotnie, między innymi z powodu ograniczeń w dostawach paliw z Rosji.