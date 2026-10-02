Według Reutersa Biały Dom miał w czwartek zasugerować Niemcom i Francji, aby uwolniły awaryjne zapasy oleju napędowego. Inaczej staną w obliczu potencjalnego zakazu eksportu oleju napędowego z USA.

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W piątek Francja zorganizowała specjalne spotkanie, na którym prezydent Emmanuel Macron przewodniczył wideokonferencji z przywódcami G7. Paryż wzywa wszystkie kraje Unii do uwolnienia 50 mln baryłek oleju napędowego, a członków Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) do uwolnienia kolejnych 50 mln baryłek.

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Embargo na eksport amerykańskiego oleju napędowego przed wyborami w USA

Francuzi podkreślają rosnącą presję na Europę, jako że Donald Trump rozważa zakaz eksportu oleju napędowego z USA. To działanie ściśle związane z walką polityczną w Stanach Zjednoczenie. Ma obniżyć krajowe ceny paliwa przed zaplanowanymi na 3 listopada wyborami do Kongresu. Obecnie diesel jest w USA rekordowo drogi, co wywołuje powszechne niezadowolenie amerykańskich konsumentów.

Podejmując decyzję o otwarciu rezerw, Wspólnota musi zrównoważyć potrzebę złagodzenia kosztów paliwa z bezpieczeństwem energetycznym, aby zabezpieczyć się przed kolejnymi niepewnymi dostawami od producentów z Zatoki Perskiej.

Stany Zjednoczone miały zażądać, aby duże kraje europejskie, w tym Francja i Niemcy, wrzuciły na rynek 100 mln baryłek oleju napędowego w ciągu 20 dni, przekazał Reuterowi w piątek jeden z informatorów.

Globalne dostawy oleju napędowego stopniały po działaniach Donalda Trumpa i Biniamina Netanjahu skutkujących wojną USA i Izraela z Iranem. To z kolei wywołało blokadę cieśniny Ormuz, przez którą dotąd transportowane było 20 proc. światowej ropy. Do tego doszedł rosyjski zakaz eksportu paliw po celnych uderzeniach Ukrainy w rosyjskie rafinerie, magazyny i terminale. W rezultacie także inne kraje zaczęły ograniczać eksport paliwa. Chińskie rafinerie zawiesiły na październik eksport, aby wzmocnić krajowe zapasy, podały źródła.

Od kogo UE kupuje diesel?

Proponowane uwolnienie 50 mln baryłek stanowi około 17 proc. całkowitych unijnych zapasów awaryjnych oleju napędowego, wynika z danych Eurostatu z maja 2025 r. Jest to wielkość równa około 3 proc. rocznego zużycia paliwa przez Wspólnotę, pokazują te dane.

Europa polegała głównie na imporcie oleju napędowego z USA i Bliskiego Wschodu. W tym roku największym dostawcą diesla na rynek UE są Stany Zjednoczone (320 tys. baryłek dziennie), przed Arabią Saudyjską (211 tys.) i Kuwejtem (45 tys.).

Podczas piątkowego spotkania kraje UE zwracały uwagę, że warunkiem każdego porozumienia w sprawie uwolnienia oleju napędowego z rezerw jest zobowiązanie USA do nienakładania jednostronnego eksportowego embarga, podało jedno ze źródeł. Przywódcy krajów G7 mogą odbyć rozmowę w piątek w drugiej połowie dnia, aby omówić swoje kolejne kroki, podało źródło. Francja obecnie sprawuje prezydencję w G7.

32-osobowa IEA zgodziła się w marcu ⁠na skoordynowane uwolnienie 400 mln baryłek strategicznych rezerw ropy naftowej, w odpowiedzi na wojnę z Iranem. To największe takie uwolnienie w historii. Zostało już zrealizowane w dwóch trzecich.