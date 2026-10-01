Z tego artykułu dowiesz się: Jakie motywy polityczne stoją za próbą wpłynięcia USA na europejski rynek paliw.

W jaki sposób Unia Europejska przygotowuje wspólną odpowiedź na amerykańskie żądania.

O jakich wolumenach rezerw oleju napędowego mowa i dlaczego USA uważa je za kluczowe.

Jak działania chińskich rafinerii mogą pogłębić kryzys na globalnym rynku paliw.

Grupa Koordynacyjna ds. Ropy Naftowej UE poprosiła kraje członkowskie Unii o potwierdzenie, czy władze USA skontaktowały się z nimi w sprawie uwolnienia ich rezerw oleju napędowego – donosi agencja Bloomberga. Wcześniej agencja Reutera informowała, że Stany Zjednoczone zwróciły się do Niemiec i Francji, by skierowały na rynek swoje rezerwy tego paliwa. USA chcą, by kraje Unii Europejskiej uwolniły z rezerw w ciągu nadchodzących sześciu miesięcy łącznie 120 mln baryłek oleju napędowego.

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Stamu Zjednoczone naciskają na Europę w kwestii rezerw oleju napędowego

W związku z turbulencjami związanymi z wojną w tym roku ceny oleju napędowego na światowych rynkach bardzo mocno wzrosły. Paliwo dieslowskie szybko drożeje również w USA, co zwiększa prawdopodobieństwo tego, że Partia Republikańska prezydenta Donalda Trumpa utraci kontrolę nad Kongresem w wyniku listopadowych wyborów „połówkowych”.

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Trump zapowiadał wcześniej, że może wprowadzić zakaz eksportu amerykańskiego diesla. Ta zapowiedź spotkała się jednak z dużym niepokojem rządów europejskich i krytyką ekonomistów. Prezydent USA zasygnalizował więc w środę, że jego gotowość do wprowadzenia zakazu eksportu amerykańskiego oleju napędowego osłabła ze względu na ryzyko niezamierzonych skoków cen.

Tymczasem Chris Wright, amerykański sekretarz energii, stwierdził, że Europa może wkrótce wprowadzić na rynek świeże dostawy tego paliwa. – Podczas gdy Stany Zjednoczone i Japonia wywiązują się ze swoich zobowiązań, kilka europejskich krajów członkowskich uwolniło zaledwie ułamek ropy naftowej i produktów naftowych, do których się zobowiązały – powiedział.

Doug Burgum: Europejczycy mają dużo rezerw oleju napędowego

Sekretarz spraw wewnętrznych Doug Burgum zasugerował natomiast we wtorek, że administracja Trumpa przygląda się europejskim zapasom oleju napędowego. – Administracja omawia wiele opcji i nie chcę wyprzedzać nikogo, ale faktem jest, że Europejczycy mają dużo rezerw oleju napędowego – stwierdził Burgum w krótkim wywiadzie dla Politico.

Międzynarodowa Agencja Energii wskazywała natomiast, że „Europa wciąż dysponuje znacznymi wolumenami awaryjnych zapasów ropy”.

Tymczasem Reuters doniósł, że chińskie rafinerie wstrzymały eksport produktów naftowych (wstrzymanie eksportu nie dotyczy jednak Hongkongu i Makau). Może to dodatkowo pogłębić kryzys na światowym rynku paliw.