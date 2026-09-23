MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z PTWP

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30 września i 1 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się przedstawiciele największych grup energetycznych, operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, spółek przemysłowych, instytucji finansowych, administracji rządowej i samorządowej, organizacji branżowych, uczelni, startupów technologicznych oraz dostawców rozwiązań dla sektora energii.

Energetyka wchodzi w etap wielkich inwestycji

Tegoroczna edycja Energy Days odbędzie się w momencie, gdy transformacja energetyczna coraz mocniej przekłada się na konkretne projekty inwestycyjne. W centrum dyskusji znajdą się więc nie tylko długoterminowe strategie, ale przede wszystkim pytania o to, jak finansować, realizować i integrować wielkie przedsięwzięcia energetyczne.

Pierwsza sesja wydarzenia będzie poświęcona bezpieczeństwu i konkurencyjności energii. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o tym, jak pogodzić tempo transformacji z kosztami energii i potrzebami przemysłu oraz jakie decyzje regulacyjne i inwestycyjne będą kluczowe dla sektora w najbliższych latach. W agendzie znalazły się również rozmowy o miejscu OZE, atomu, gazu, magazynów energii i elastycznych źródeł w przyszłym miksie energetycznym.

Jednym z głównych tematów będą sieci elektroenergetyczne. Rozwój nowych źródeł energii wymaga bowiem nie tylko budowy kolejnych mocy wytwórczych, ale także rozbudowy i modernizacji infrastruktury przesyłowej oraz dystrybucyjnej. Ważnym elementem dyskusji będzie również elastyczność systemu i magazynowanie energii.

Nie zabraknie tematów związanych z energetyką jądrową i SMR, offshore, energetyką wiatrową i fotowoltaiką, biogazem oraz wodorem. Organizatorzy zaplanowali także rozmowy o ciepłownictwie i dekarbonizacji, cyfryzacji energetyki, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwie.

Jednym z najważniejszych wątków będzie wpływ transformacji energetycznej na gospodarkę. Dla przemysłu koszty energii pozostają jednym z kluczowych elementów decydujących o konkurencyjności. Podczas Energy Days zaplanowano więc dyskusje o cenach energii, transformacji przedsiębiorstw i ryzyku utraty konkurencyjności.

Osobna sesja będzie poświęcona funkcjonowaniu rynku energii po okresie mrożenia cen. Wśród tematów znajdą się przyszłość taryf, rynku hurtowego i bilansującego, dynamiczne ceny energii oraz rola giełdy, agregatorów i aktywnych odbiorców.

Ważnym elementem tegorocznej agendy będzie także finansowanie transformacji. Banki, fundusze, zielone obligacje – wszystkie te źródła kapitału będą analizowane w kontekście inwestycji w atom, offshore, sieci, magazyny energii i dekarbonizację przemysłu.

Wśród prelegentów znajdą się osoby kierujące najważniejszymi firmami i instytucjami polskiego sektora energetycznego.

W Katowicach pojawią się m.in. Magdalena Bezulska, prezes i dyrektor generalny Veolia term, oraz Jacek Chodkowski, prezes i dyrektor generalny Grupy Dalkia Polska, Grzegorz Lot, prezes zarządu Tauron Polska Energia, Dariusz Lubera, prezes PGE Polska Grupa Energetyczna, a także Piotr Listwoń, prezes Towarowej Giełdy Energii, Grzegorz Onichimowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Sławomir Staszak, wiceprezes zarządu ds. energy ORLEN.

Ważną perspektywę regulacyjną i systemową wniosą Miłosz Motyka, minister energii oraz Piotr Masłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

To właśnie spotkanie przedstawicieli różnych części rynku ma być jedną z najważniejszych wartości wydarzenia. W jednym miejscu znajdą się producenci energii, operatorzy sieci, spółki przemysłowe, dostawcy technologii, inwestorzy, administracja i odbiorcy energii.

Local content i polski przemysł

W tegorocznym programie mocno zaznaczony będzie również temat udziału polskich firm w transformacji energetycznej. Rosnąca skala inwestycji oznacza bowiem nie tylko zapotrzebowanie na kapitał i technologie, ale także na wykonawców, producentów urządzeń i wyspecjalizowane kadry.

W odpowiedzi na potrzeby rynku, prelegenci rozmawiać będą o local contencie, krajowych łańcuchach dostaw i potencjale polskiego przemysłu. W programie znalazło się także wydarzenie Suppliers’ Day – Dni Dostawców dla energetyki.

Energy Days Awards

W czasie wydarzenia wręczone zostaną również wyróżnienia Energy Days Awards: Nowy Impuls oraz Człowiek z energią.

„Nowy Impuls” będzie przyznawany projektom, inwestycjom, technologiom, firmom i instytucjom, które realnie przyspieszają zmiany w polskiej energetyce. „Człowiek z energią” to z kolei honorowe wyróżnienie dla osób, których decyzje i działania przełożyły się na konkretne zmiany w sektorze.

Szczegóły wydarzenia dostępne na stronie: www.energydays.pl

Patronat „Rzeczpospolitej” i rp.pl