Benzyna po 2,286 euro. Niemcy zapowiadają ulgi dla kierowców
W związku z wysokimi cenami paliw rząd planuje wprowadzić ulgi dla kupujących paliwo – ogłosił we wtorek kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Konkretne rozwiązania mają zostać przedstawione w najbliższym czasie.
– Uważam, że musimy podjąć działania – powiedział Merz podczas Dnia Przedsiębiorców zrzeszenia handlowego BGA, zorganizowanego w Berlinie.
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Dokładne instrumenty nie zostały jeszcze ustalone na poziomie rządowym. Kanclerz zapewnił jednak, że zostaną ogłoszone wkrótce.
Merz przyznał, że w przypadku wielu kierowców została już osiągnięta granica możliwych obciążeń.
Działania rządu federalnego równolegle zapowiedział także reprezentujący socjaldemokratów wicekanclerz Lars Klingbeil. Opowiedział się przy tym za wprowadzeniem podatku od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych.
Agencja dpa podała we wtorek, że średnia cena litra benzyny Super E10 wzrosła w Niemczech do 2,286 euro.
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