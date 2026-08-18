W ciągu ostatnich siedmiu dni dostępność paliwa w Rosji spadła w obwodach wołgogradzkim, czelabińskim, orenburskim, woroneskim, samarskim, penzeńskim, saratowskim, lipeckim i rostowskim, a także w Tatarstanie. Władze co najmniej ośmiu obwodów, w tym Kraju Krasnodarskiego, kałuskiego i niżnonowogrodzkiego, potwierdziły problemy na stacjach benzynowych.

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Jedzie ten, kto ma pod maską gaz

Mieszkańcy co najmniej 13 kolejnych obwodów zgłaszali w mediach społecznościowych braki paliw na stacjach. Wśród nich znajdują się Moskwa, obwód moskiewski, obwody irkucki, archangielski i tomski, Kraj Zabajkalski i Stawropolski, Jakucja i Adygeja. 17 sierpnia korespondenci Izwiestii skontrolowali 21 stacji benzynowych w Moskwie i obwodzie moskiewskim. Paliwo AI-92 było dostępne tylko na siedmiu z nich, AI-95 na sześciu, a AI-98 na pięciu.

Jak radzą sobie kierowcy? Ci, którym udało się zamontować instalacje gazowe, tankują LPG, choć i tu są już braki. Można kupić paliwa na czarnym rynku. Kosztuje 1,5-2 razy więcej od ceny oficjalnej, a kierowca nie ma pewności co do jego jakości. Także oficjalnie sprzedane paliwo jest obniżonej jakości (do Euro-2 włącznie), co uszkadza silniki nowoczesnych aut.

Wrzesień pogłębi brak paliw w Rosji

– Nowa fala braku paliw nastąpiła w wyniku ciągłych ataków (Ukrainy – red.) i nieplanowanych remontów (spowodowanych przez celne uderzenia dronów – red.) w rafineriach – wyjaśnił Igor Juszkow, główny analityk Narodowego Funduszu Bezpieczeństwa Energetycznego.

S&P Global obliczył, że od stycznia do lipca Siły Zbrojne Ukrainy (UAF) wykorzystały ataki dronów do unieruchomienia co najmniej 26 rafinerii ropy w Rosji. Siedem z nich nie wznowiło produkcji, a cztery kolejne zostały zamknięte w sierpniu. W rezultacie, według EA Analytics, rafinacja ropy w Rosji spadła do 3,6 mln baryłek dziennie – najniższego poziomu od 24 lat.

Według źródeł Reutersa, rosyjskie władze transportują obecnie benzynę z regionów do Moskwy. Źródła „Kommiersanta” na rynku paliw zauważyły, że kryzys może się pogłębić na początku września, ponieważ jedna z dwóch białoruskich rafinerii zaopatrujących Rosję w ropę naftową przechodzi remont. Planowane są również prace konserwacyjne w kilku dużych rosyjskich rafineriach.