Z tego artykułu dowiesz się: Czym jest podyktowana nowa polityka cenowa stacji benzynowych po zakończeniu programu CPN.

Dlaczego na niektórych stacjach, zwłaszcza przy autostradach, podwyżki cen są najwyższe.

Z jakich promocji i programów lojalnościowych warto korzystać, aby realnie obniżyć cenę paliwa.

Które czynniki globalne będą kształtować ceny na polskich stacjach w najbliższych miesiącach.

Według BenzynaMAPA, która monitoruje ceny na 8710 stacjach paliw w Polsce, średnia cena benzyny PB95 w kraju 1 lipca to 6,25 zł za litr, a diesla 7,10 zł. Tyle samo trzeba zapłacić za Pb98. Oczywiście są stacje, które poszły „na całość”, odbijając sobie czas obniżonej marży. Tam podwyżka sięgnęła 90 groszy. Ale są i takie, gdzie jest wyraźnie taniej niż gdzie indziej. I to się nie zmieni.

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– Zniknięcie mechanizmu CPN spowoduje, że różnice między poszczególnymi stacjami będą znów bardziej wyraźne. Nie musi się to zacząć od 1 lipca, ale po kilku dniach zobaczymy, jak poszczególne stacje zareagowały na wycofanie się z rządowego pakietu CPN– uważa Urszula Cieślak, analityczka z Refleksu.

Koniec programu CPN. Na autostradach znów drożej

– Chyba nie można było spodziewać się czegoś innego. Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) na autostradach, które mają wyższe czynsze, podniosą ceny bardziej, zapewne nawet o złotego na litrze. W czasach, kiedy obowiązywały ceny maksymalne w ramach rządowego programu CPN, MOP-y ponosiły wysokie koszty i będą chciały sobie teraz odbić chociaż część utraconych przychodów – uważa Grzegorz Maziak, analityk rynku paliwowego, redaktor naczelny e-petrol.

Czytaj więcej Paliwa Rząd zakończył program CPN. Ceny paliwa na stacjach eksplodowały Rząd zakończył program Ceny Paliwa niżej, ceny na stacjach benzynowych mocno skoczyły. Benzyna Pb95 kosztuje dziś 6,82 zł za 1 litr. Natomiast dies...

Oczywiście sytuacja na rynku paliw jest uzależniona od wydarzeń na rynkach światowych. W tej chwili ropa naftowa znów tanieje, chociaż nie dotyczy to produktów naftowych i nie widać spadków stawek benzyny czy diesla. – Jest jednak szansa, że dużo drożej nie będzie. Pod warunkiem jednak, że nie załamie się porozumienie USA–Iran. Ale nawet teraz nie ma tam jeszcze powrotu do sytuacji sprzed konfliktu – wskazuje Grzegorz Maziak.

Raczej nie ma więc szans na powrót do cen z czasów obniżki stawek VAT.

– Zobaczymy w najbliższym czasie sytuację normalną, gdzie dystrybutorzy konkurują ze sobą. Teraz także mogą sprzedawać paliwa trochę taniej. Mają wielkich klientów flotowych, których będą chcieli utrzymać. Inne stacje z kolei mogą uznać, że standard ich infrastruktury pozwala sprzedawać po wyższych cenach. Czyli wracamy do normalności, ale są to wyższe poziomy cenowe i kierowcy nie mogą być zaskoczeni – dodaje Grzegorz Maziak.

Gdzie będzie tańsze paliwo

Taniej nadal będzie na niektórych stacjach, które mają inną politykę cenową. Chociażby sieć handlowa Auchan miała i 1 lipca nadal ma niższe ceny, np. w Warszawie i pod Warszawą 5,68 zł/l za Pb95, a 5,95 zł/l za ON.

– W czasie obowiązywania CPN na tych stacjach także było taniej, niż wynosiły ceny maksymalne ogłaszane przez Ministerstwo Energii. Zresztą i na innych stacjach promocje były cały czas, szczególnie w weekendy, bo nawet wielkie sieci musiały konkurować o klienta. Teraz rozpiętość pomiędzy stacjami z pewnością się powiększy – uważa Grzegorz Maziak.

Na pocieszenie warto dodać, że Polska nadal pozostaje krajem, w którym paliwa są może już nie najtańsze, jak w czasie obowiązywania CPN, ale nadal należą do najtańszych w UE.

Cała nadzieja w promocjach na stacjach benzynowych

Nadzieję, że na niektórych stacjach będzie można zatankować taniej, budzi fakt, że rozpoczynają one właśnie wakacyjną walkę o klientów, uruchamiając coroczne promocje. Circle K, Shell, BP czy Orlen oferują rabaty sięgające nawet 35-40 gr/l. To choć w części osłabia gorycz podwyżek. Jednak w większości przypadków wymagają one korzystania z aplikacji lojalnościowych lub aktywacji specjalnych kuponów.

Dodatkowe zniżki można uzyskać także po zakupach na stacji. To ważne udogodnienie dla klientów, zwłaszcza w obliczu kończącego się pakietu CPN. Najbardziej atrakcyjna oferta pozwala obniżyć cenę paliwa nawet o 40 gr. na litrze. W przypadku Orlenu kierowcy mogą zaoszczędzić łącznie do 200 zł w trakcie wakacyjnej akcji. Promocje mają zachęcić zmotoryzowanych do wyboru konkretnej sieci podczas letnich wyjazdów, dlatego większość z nich obowiązuje przez całe wakacje i jest dostępna w całej Polsce.

BP z kolei przygotowała specjalną propozycję dla kierowców podróżujących samochodami z instalacją gazową. Użytkownicy aplikacji BPme mogą skorzystać z rabatu 15 groszy na litrze LPG. W ofercie promocyjnej co tydzień dostępny jest nowy kupon rabatowy, który uprawnia do tankowania z rabatem każdorazowo 50 litrów gazu. Rabat naliczany jest bezpośrednio od ceny widocznej na dystrybutorze w momencie tankowania.

Przyszłość jest niepewna

A jak będą się kształtowały ceny pod koniec wakacji? To wróżenie z fusów. Bo wprawdzie obowiązuje 60-dniowe zawieszenie broni między USA a Iranem, ale nad Zatoką Perską nadal latają rakiety. Ropa tanieje, ale trzeba patrzeć również na ceny produktów naftowych – benzyn, diesla czy paliwa lotniczego. W tym przypadku marże są na wyższym poziomie, niż widzieliśmy w ubiegłym roku.

– Nie ma prostego przełożenia na ceny. Cały czas sytuacja podażowa produktów jest napięta. Mamy dopiero pierwsze sygnały, że tankowce wypływają z Cieśniny Ormuz, ropa musi trafić do rafinerii, które muszą ją przerobić i wysłać w świat produkty, bo w czasie konfliktu łańcuchy dostaw zostały pozrywane. A sytuacja musi się unormować – podsumowuje sytuację Grzegorz Maziak.