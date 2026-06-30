Do projektu rozporządzenia rosyjskiego rządu dotarła gazeta „Kommiersant”. Zgodnie z dokumentem, aby zwiększyć podaż na krajowym rynku paliw, urzędnicy chcą zezwolić na produkcję i obrót benzyną i olejem napędowym klas Euro-2, Euro-3 i Euro-4. Ma to obowiązywać do lipca 2027 r. Zawartość metanolu w benzynie będzie ograniczona do 3 proc. Import benzyn niższych klas zostanie dozwolony, ale nie będzie podlegał przepisom technicznym Euro-Azjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej.

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Rosja kupuje benzynę z Białorusi, Azerbejdżanu, Indii, Turcji

Gazeta przypomina, że w ramach działań stabilizujących rynek paliw, rząd Rosji już zakazał eksportu benzyny wszystkim uczestnikom rynku do 31 lipca i może przedłużyć ograniczenia eksportu oleju napędowego dla rafinerii. Ponadto, poziom sprzedaży benzyny na giełdzie już został obniżony na trzy miesiące, począwszy od 1 lipca, a zerowe cło na import benzyny do EAEU ma zostać przedłużone.

W odpowiedzi na niedobory paliw i zwiększony import, m.in. z Białorusi, Azerbejdżanu, krajów Azji Środkowej, Indii i Turcji, Rosja może zakazać eksportu benzyny na mocy porozumień międzyrządowych i złagodzić kontrolę cen na stacjach paliw. Analitycy twierdzą jednak, że ten ostatni krok jest mało prawdopodobny przed wrześniowymi wyborami.

Jesienią 2025 r. Kreml już zezwolił niektórym rafineriom na produkcję benzyny i oleju napędowego zgodnych z normą Euro-3, tylko na rynek krajowy. Obecne przepisy techniczne w Rosji pozwalają na zawartość siarki nie większą niż 10 mg/kg dla benzyny i oleju napędowego, zgodnych z normą Euro-5.

Rosyjska prowincja jeździ na brudnym paliwie

W wypadku Euro-2 zasiarczenie paliwa skacze 50-krotnie – do 500 mg/kg. Benzyna Euro-2 dopuszcza również wyższą zawartość benzenu, podczas gdy olej napędowy może mieć niższą liczbę cetanową – cechę wpływającą na palność. Sprzedaż benzyny Euro-2 jest w Rosji zakazana od 2013 r.

Po celnych ukraińskich atakach, które zatrzymały pracę 10 największych rafinerii Rosji, kraj ogarnął potężny kryzys paliwowy. Raport Kplera z 18 czerwca, powołujący się na uczestników rynku, odnotował, że zapasy benzyny w Rosji zmniejszyły się o kilkaset tysięcy ton w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Według źródła branżowego „Kommiersanta”, złagodzenie wymogów dotyczących benzyny do normy Euro-3 prawdopodobnie nie wystarczyło, aby nasycić rynek benzyną wysokooktanową. Dmitrij Prokofiew, dyrektor ds. komunikacji w NEFT Research, zauważa, że kluczowa różnica leży w wymaganiach dotyczących zawartości siarki i złożoności produkcji.

Norma Euro-2 pozwala na wykorzystanie nafty jako oleju bazowego bez głębokiej rafinacji, wykorzystując zakłady, które nie są w stanie produkować paliwa wyższej jakości, i znacznie upraszczając proces produkcji. Według eksperta, wprowadzenie nafty mogłoby zwiększyć produkcję benzyny o setki tysięcy ton miesięcznie, otwierając możliwości importu tańszego paliwa. Uważa on jednak, że jest mało prawdopodobne, aby w pełni zrekompensowało braki na rynku paliwowym.

Do tego dochodzi zagrożenie dla aut Rosjan. Stosowanie paliwa Euro-2 może być niebezpieczne dla dużej części nowoczesnych pojazdów. Dotyczy to mieszkańców największych miast Rosji. Na rosyjskiej prowincji, w oddalonych regionach Syberii i Dalekiego Wschodu, ludzie wciąż jeżdżą starymi pojazdami, nawet z czasów sowieckich. Są one dostosowane do brudnych paliw, emitują ogromne ilości szkodliwych substancji. Teraz decyzja Kremla faworyzuje dostępność paliwa kosztem jakości.