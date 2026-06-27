Według cennika hurtowego koncernu w sobotę benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 tys. 256 zł za metr sześc., czyli 15 zł mniej niż dzień wcześniej, benzyna bezołowiowa Super Plus 98 kosztuje 5 tys. 881 zł za metr sześc., o 20 zł mniej, zaś olej napędowy Ekodiesel – 5 tys. 427 zł za metr sześc., czyli 13 zł więcej.

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W piątek Orlen podniósł hurtowe ceny benzyny Eurosuper 95 o 66 zł, do 5 tys. 271 zł za metr sześc., benzyny Super Plus 98 o 42 zł, do 5 tys. 901 zł za metr sześc., a oleju napędowego Ekodiesel o 44 zł, do 5 tys. 414 zł za metr sześc.

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji „Ceny paliwa niżej”, który ma ograniczać wzrost cen tych produktów. Ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Z ostatniego obwieszczenia ministra energii o cenach maksymalnych paliw wynika, że od soboty do poniedziałku włącznie na stacjach litr benzyny bezołowiowej 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,02 zł, benzyny bezołowiowej 98 – 6,70 zł, a oleju napędowego – 6,17 zł. Oznacza to wzrost cen wszystkich paliw w porównaniu z piątkiem, gdy litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 5,95 zł, benzyny 98 – 6,65 zł, natomiast oleju napędowego – 6,12 zł.

Następne obwieszczenie ministra energii zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny maksymalne paliw na stacjach na wtorek.

Stopniowe ograniczanie programu „Ceny paliwa niżej”

Ceny maksymalne paliw ogłaszane są w codziennym obwieszczeniu, a obowiązują od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy i świętami obowiązują do najbliższego dnia roboczego włącznie. Pierwszego dnia obowiązywania cen maksymalnych paliw na stacjach, czyli 31 marca, benzyna bezołowiowa 95 kosztowała nie więcej niż 6,16 zł za litr, benzyna bezołowiowa 98 – 6,76 zł, a olej napędowy – 7,60 zł.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów podało, że ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu „Ceny paliwa niżej”. Obniżka VAT będzie obowiązywała do 30 czerwca, z kolei dotychczasowa obniżka akcyzy przestała obowiązywać 16 czerwca.

Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce. Tymczasem w piątek baryłka ropy WTI kosztowała na NYMEX w Nowym Jorku 69,42 dol. – spadek o 3,48 proc., z kolei baryłka ropy Brent na giełdzie ICE była wyceniana po 72,07 dol. – spadek o 4,24 proc.