Rząd wprowadził maksymalne ceny paliw, by ograniczyć skutki kryzysu na rynku energii. We wtorek 16 czerwca 2026 r. - benzyna Pb95 będzie kosztować maksymalnie 5,97 zł za litr, a olej napędowy 6,37zł.

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W weekend 13 – 15 czerwca 2026 r. maksymalna cena dla benzyny Pb95 wynosiła 6,04 zł/l, dla benzyny Pb98: 6,58 zł/l, a dla oleju napędowego: 6,40 zł/l.

Stawki są ustalane codziennie według specjalnego algorytmu i obowiązują na wszystkich stacjach.

Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Maksymalne ceny paliw na wtorek 16 czerwca 2026 r.:

benzyna Pb95 – 5,97 zł za 1 litr

benzyna Pb98 – 6,52 zł za 1 litr

olej napędowy – 6,37 zł za 1 litr

Wtorek 31 marca był pierwszym dniem obowiązywania cen maksymalnych na paliwa. Parlament przyjął dwie z trzech zapowiadanych zmian ustawowych wchodzących w skład pakietu paliwowego pod nazwą CPN (Ceny Paliwa Niżej). Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadza formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.

Pięciu największych producentów i handlowców o największym udziale na polskim rynku paliw przekazują ministrowi energii codzienne informacje o cenach hurtowych. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustalono jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm3 paliw ciekłych. Ogłoszenie ceny maksymalnej odbywa się za pomocą obwieszczenia ministra energii. Cena maksymalna określona w obwieszczeniu obowiązuje następnego dnia po jego ogłoszeniu, a w dni wolne od pracy będzie stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach.

Oferowanie przez przedsiębiorcę do sprzedaży detalicznej paliw po cenie wyższej niż cena maksymalna ogłoszona w obwieszczeniu zagrożone jest karą 1 mln zł.

Ropa naftowa mocno tanieje

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 80,61 dol. – niżej o 5,03 proc. Brent na ICE na VIII jest wyceniana po 83,33 dol. za baryłkę, w dół o 4,58 proc., po zamknięciu notowań w ub. tygodniu najniżej od 3 miesięcy – informuje PAP.

Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shebhaz Sharif ogłosili w niedzielę, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Donald Trump oświadczył, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów.

Premier Pakistanu poinformował, że porozumienie dotyczy natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie.

Nocą z niedzieli na poniedziałek natychmiast i trwale zakończy się wojna oraz działania militarne na różnych frontach, w tym w Libanie – poinformował z kolei wiceszef MSZ Iranu Kazem Gharibabadi, cytowany przez agencję Reutera. Przekazał, że Iran zgodził się na porozumienie ramowe (memorandum of understanding), dopiero gdy znalazły się w jego treści „ostateczne żądania” Teheranu. Jednocześnie wiceminister irańskiego MSZ przekazał, że Iran rozpocznie negocjacje po odmrożeniu środków, zakończeniu blokady morskiej i zakończeniu wojny. Podkreślił, że irańskie siły zbrojne zawsze będą miały „palec na spuście”. Irańska telewizja państwowa oświadczyła, że „USA zostały zmuszone do zgodzenia się na zakończenie wojny”.

Traderzy na rynkach ropy i analitycy na razie zachowują ostrożne tony, zwracając uwagę na brak szczegółowych informacji dot. porozumienia i przeszkody, jakie napotyka branża żeglugowa w przywróceniu transportu surowców z Zatoki Perskiej drogą wodną - informuje PAP.

Agencja Fars podała, że żegluga w Zatoce Perskiej będzie regulowana przez Iran w koordynacji z Omanem. „Musimy na razie ocenić, co oznacza ta umowa (USA-Iran)” – powiedział Chris Weston, szef działu badań w Pepperstone Group Ltd. „Nawet jeśli otwarcie cieśniny Ormuz zaplanowano na piątek, nadal są tam miny, a firmy ubezpieczeniowe mogą pobierać za transport wysokie stawki od armatorów” – dodał.

Weston wskazał, że ponadto strategiczne i komercyjne zapasy ropy naftowej i jej produktów będą musiały zostać uzupełnione po tym, jak w rekordowym tempie malały. „Wypełnienie luk, które powstały w wyniku tej wojny, zajmie trochę czasu” – podkreślił.