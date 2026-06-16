W miniony piątek 12 czerwca rząd opublikował nowelizację rozporządzenia, wydłużającą obowiązywanie niższych stawek VAT na wybrane paliwa. Nie pojawiła się jednak decyzja ws. rozporządzenia przedłużającego obniżenie stawek akcyzy.

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Początek wychodzenia z programu CPN

Jak się dowiadujemy, to świadome działanie rządu związane ze stopniowym wychodzeniem z pakietu osłonowego CPN, który obowiązywał od kwietnia. – Tak jak zapowiadaliśmy jako rząd, jeśli pojawią się informacje o możliwym porozumieniu pokojowym, to zaczniemy wychodzić z pakietu – słyszymy ze strony rządu. Czekamy na stanowisko Ministerstwa Finansów i Gospodarki, aby potwierdziło oficjalnie informacje o stopniowym wychodzeniu z pakietu CPN.

Także premier Donald Tusk informował w sobotę, że rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw. – Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli latem – powiedział.

Czytaj więcej Biznes Pakiet Ceny Paliwa Niżej tylko do lata. Jest zapowiedź premiera Premier Donald Tusk poinformował w sobotę, że rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzy...

Przy częściowym wyjściu z pakietu, od 15 do 30 czerwca stawki VAT na paliwa nadal będą obniżone z 23 do 8 proc. i nadal będą obowiązywać ceny maksymalne na stacjach, które są codziennie wyznaczane przez ministra energii. Wynika to bowiem z ustawy, zgodnie z którą ceny maksymalne obowiązują tak długo, jak obowiązuje obniżka stawek VAT. Jak podaje PAP, zgodnie z szacunkami MF, obniżka akcyzy na paliwa kosztowała budżet 700 mln zł miesięcznie, a obniżka VAT – 900 mln zł.

Czym jest program CPN?

Pakiet CPN obowiązuje od końca marca. W ramach programu został obniżony VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa do 8 proc. z 23 proc. Jednocześnie została obniżona stawka akcyzy o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr w przypadku oleju napędowego. Poza tym wprowadzona została regulacja cen na stacjach paliwowych poprzez mechanizm ceny maksymalnej. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie pod koniec marca umożliwia czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

Po pojawieniu się informacji, że bliskie jest porozumienie pokojowe między Iranem a USA, które może odblokować kluczową dla podaży ropy Cieśninę Ormuz, ceny ropy i paliw zaczęły szybko spadać. Według hurtowych cen paliw Orlenu na 13 czerwca, cena benzyny (Eurosuper 95) kosztowała 5,23 zł za m sześc., a cena oleju napędowego wynosiła blisko 5,6 zł za m sześc. To najniższe poziomy cen od początku marca, a więc od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie.