Akcje Gazpromu spadły w piątek na giełdzie moskiewskiej do najniższego poziomu od stycznia 2009 roku – 105 rubli za akcję (5,34 zł), wynika z danych giełdowych. To spadek wartości o 1,43 proc. w ciągu jednego dnia i 9 proc. od początku miesiąca. Od początku roku Gazprom potaniał o 16 proc. W porównaniu z przedwojennym szczytem w październiku 2021 roku, Gazprom stracił prawie 75 proc. swojej wartości, czyli 7,5 bln rubli.
Według danych giełdy moskiewskiej, Gazprom jest obecnie wart 2,5 biliona rubli, czyli 34 mld dolarów. To 29 razy mniej niż 1 bilion dolarów kapitalizacji rynkowej, którą w 2008 r. obiecywał osiągnąć prezes firmy Aleksiej Miller, przypomina „The Moscow Times”.
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Gazprom, eksploatujący największe na świecie potwierdzone złoża gazu, padł ofiarą nieudanej próby „zamrożenia Europy” i przekierowania rosyjskiego gazu na wschód. Eksport do krajów spoza WNP spadł z poziomu przedwojennego 200 mld metrów sześciennych rocznie do około 80 mld metrów sześciennych – poziomu ZSRR z połowy lat 80. Dostawy na rynek europejski, niegdyś największy dla Gazpromu, są najmniejsze od półwiecza, wynosząc około 16-18 mld metrów sześciennych.
„Dochody Gazpromu z rynków zagranicznych, zgodnie z oczekiwaniami, spadają pomimo rosnących dostaw do Chin” – zauważają analitycy Vector Capital: Pekin kupuje pięć razy mniej niż Unia Europejska pod koniec lat 2010. i po cenie o 40 proc. niższej.
W Europie Gazprom jest coraz bliżej utraty ostatniego głównego klienta – Węgier. Po przegranej wyborów parlamentarnych przez sprzyjającego Kremlowi Viktora Orbána, nowe władze już zapowiedziały, że znajdą pozarosyjskie źródła dostaw gazu. „Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Węgry odrzucą gaz z Rosji”. (…) A Węgry są obecnie jednym z najbardziej dochodowych rynków dla Gazpromu. Kupują 8-10 mld metrów sześciennych gazu rocznie” – zauważa analityk Finam Siergiej Kaufman.
W perspektywie średnioterminowej UE zdecydowała o całkowitej rezygnacji z rosyjskiego gazu – najpóźniej na początku 2028 roku, a być może już w czwartym kwartale 2027 roku, zauważa analityk BCS Kirył Bachtin: „W związku z tym wiadomość o rozpoczęciu budowy projektu Siła Syberii 2 (do Chin – red.) byłaby dla Gazpromu bardzo mile widziana”.
Jednak Pekin się nie śpieszy. Wie, że czas gra na korzyść Chin. Projekt gazociągu o mocy 50 mld metrów sześciennych rocznie utknął w martwym punkcie, umowa gazowa z Chinami nie została podpisana, pomimo prawie dekady trwających negocjacji i licznych wizyt Władimira Putina w Pekinie.
Według źródeł Financial Times, Xi Jinping domaga się obniżenia cen gazu do krajowego poziomu rosyjskiego, wynoszącego 50-60 dolarów. Dla porównania, Chiny płacą obecnie 258 dolarów, w porównaniu z 420 dolarami dla odbiorców europejskich takich jak Węgry i Słowacja.
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