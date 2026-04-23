Dzień do dnia: benzyna 95 drożeje do 6,03 zł, diesel spada do 6,79 zł
Rząd wprowadził maksymalne ceny paliw, by ograniczyć skutki kryzysu na rynku energii. 24 kwietnia benzyna Pb95 będzie kosztować maksymalnie 6,03 zł za litr, a olej napędowy 6,79 zł.
Dziś – 23 kwietnia benzyna Pb 95 kosztuje 5,97 zł za 1 litr, a diesel kosztuje 6,71 zł za 1 litr.
Stawki są ustalane codziennie według specjalnego algorytmu i obowiązują na wszystkich stacjach.
Czytaj więcej
Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.
Maksymalne ceny paliw na 24 kwietnia 2026 r.:
benzyna Pb95 – 6,03 zł za 1 litr
benzyna Pb98 – 6,62 zł za 1 litr
olej napędowy – 6,79 zł za 1 litr
Wtorek 31 marca był pierwszym dniem obowiązywania cen maksymalnych na paliwa. Parlament przyjął dwie z trzech zapowiadanych zmian ustawowych wchodzących w skład pakietu paliwowego pod nazwą CPN (Ceny Paliwa Niżej). Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadza formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.
Czytaj więcej
Pięciu największych producentów i handlowców o największym udziale na polskim rynku paliw przekazuje ministrowi energii codzienne informacje o cenach hurtowych. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustalono jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm3 paliw ciekłych. Ogłoszenie ceny maksymalnej odbywa się za pomocą obwieszczenia ministra energii. Cena maksymalna określona w obwieszczeniu obowiązuje następnego dnia po jego ogłoszeniu, a w dni wolne od pracy będzie stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach.
Oferowanie przez przedsiębiorcę do sprzedaży detalicznej paliw po cenie wyższej niż cena maksymalna ogłoszona w obwieszczeniu zagrożone jest karą 1 mln zł.
Ceny ropy naftowej kontynuowały wzrosty w czwartek, rosnąc o ponad 1 dolara w następstwie impasu w rozmowach pokojowych między Iranem a Stanami Zjednoczonymi oraz utrzymywania przez oba kraje ograniczeń w przepływie handlu przez Cieśninę Ormuz – informuje Reuters.
Czytaj więcej
Kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 1,26 dolara, czyli 1,2 proc., do poziomu 103,17 dolara za baryłkę o godz. 06:30 GMT, po tym, jak w środę po raz pierwszy od ponad dwóch tygodni zamknęły się powyżej 100 dolarów. Kontrakty na ropę West Texas Intermediate również zyskały – o 1,20 dolara, czyli 1,3 proc., do 94,16 dolara.
Oba benchmarki zakończyły środową sesję wzrostem o ponad 3 dolary, po większym od oczekiwań spadku zapasów benzyny i destylatów w USA oraz braku postępów w rozmowach pokojowych z Iranem. „Rynek ropy na nowo wycenia oczekiwania, przy niewielkich oznakach postępu w znalezieniu rozwiązania w regionie Zatoki Perskiej” – napisali analitycy ING, dodając, że nadzieje na rozwiązanie konfliktu słabną wraz z impasem negocjacji. „Dodatkowo przejęcie przez Iran dwóch jednostek próbujących przepłynąć przez Cieśninę Ormuz sugeruje, że zakłócenia w dostawach będą się utrzymywać” – dodano.
Czytaj więcej
Choć prezydent USA Donald Trump przedłużył zawieszenie broni między krajami na wniosek pakistańskich mediatorów, Iran i Stany Zjednoczone nadal ograniczają tranzyt statków przez cieśninę, przez którą przed wybuchem wojny 28 lutego przepływało około 20 proc. dziennych globalnych dostaw ropy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas