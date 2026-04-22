Do przesłania wniosków ma dojść w ciągu najbliższych dni - podaje Radio RMF FM, sugerując, że odsunięcie od władzy Viktora Orbana może oznaczać przełom w wątku postępowania dotyczącym przejęcia przez węgierski MOL stacji benzynowych Lotosu.

Węgierski trop przejęcia stacji Lotosu

Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie podejrzeń nieprawidłowości przy fuzji Lotosu z Orlenem. Planowane przesłanie wniosków prawnych będzie pierwszą, formalną próbą kontaktu polskiej prokuratury z węgierskimi władzami w tej sprawie. „Do tej pory żadne wnioski do Węgier nie były wysyłane nie tylko z powodu planów śledztwa, ale także z uwagi na obawy, że nie będą one realizowane” – podaje radio, wskazując, że chodzi o dokumenty związane z przejmowaniem przez Węgrów stacji benzynowych Lotosu. „Wyjaśnienia wymaga między innymi kwestia, kto konkretnie pośredniczył w tej transakcji, a także kto i jakie pobrał prowizje za sprzedaż polskich stacji” – dodano.

Polskie śledztwo obejmuje podejrzenie nadużyć, których mieli się dopuścić przedstawiciele poprzedniego rządu w Polsce.

Czy Węgrzy pomogą? Kulisy transakcji przejęcia stacji Lostosu przez MOL

Z drugiej jednak strony, węgierski czempion narodowy dzięki tej transakcji zyskał dostęp do 400 stacji w Polsce i znacząco wzmocnił swoją obecność w Polsce. Pomoc w tej sprawie mogłaby potencjalnie podważyć obecność MOL w Polsce. Firma jeszcze przed fuzją działała w Polsce jako właściciel słowackiego koncernu Slovnaft, który miał w Polsce swoje stacje. W efekcie fuzji Lotosu i Orlenu za czasów prezesury w płockiej spółce Daniela Obajtka, Komisja Europejska, godząc się na tę transakcję, zarządziła jednak wprowadzenie środków zaradczych chroniących rynek przed nadmierną koncentracją. Jednym z warunków była sprzedaż części stacji Lotosu.

MOL kupił 400 stacji za 610 mln dol. Węgierski koncern stał się w ten sposób trzecią siłą pod względem liczby stacji w Polsce z udziałem rzędu 5,7 proc. w rynku (454 stacji łącznie).