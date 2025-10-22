Aktualizacja: 22.10.2025 12:51 Publikacja: 22.10.2025 11:32
W poniedziałek późnym wieczorem wybuchł pożar w rafinerii Danube, znajdującej się w mieście Százhalombatta (na południe od Budapesztu) i należącej do węgierskiego koncernu MOL. Objął on instalację AV3, która może przetwarzać nawet ponad 40 proc. ropy naftowej ogółem zużywanej przez ten zakład.
Pożar został dość szybko zlokalizowany i we wtorek nad ranem opanowany. Następnie przystąpiono do zabezpieczenia terenu. MOL podaje, że w wyniku pożaru nikt nie został ranny. Na razie nie są znane jego przyczyny. Według przedstawicieli spółki, nie widać oznak, aby ktoś celowo przyczynił się do powstania pożaru.
„Postępujemy zgodnie z protokołami awaryjnymi w dotkniętych pożarem zakładach i równolegle z oceną szkód stopniowo uruchamiamy instalacje, które nie zostały dotknięte pożarem” – poinformował MOL w komunikacie giełdowym.
Dodał, że w najbliższym czasie koncern skupi się na realizacji dostaw do odbiorców krajowych i rozważy potrzebę wykorzystania rezerw strategicznych. Jednocześnie zapewnił, że dostawy paliw nad Balatonem są zapewnione. Spółka o dalszym rozwoju sytuacji ma na bieżąco informować.
Z kolei Viktor Orbán, premier Węgier, w mediach społecznościowych zapowiedział, że władze dołożą wszelkich starań, aby jak najdokładniej zbadać okoliczności pożaru.
Na razie nie wiadomo, jakie konkretnie szkody wywołał pożar, ani jakie będą jego konsekwencje dla MOL-a i całego regionu. Cytowany przez media Tamas Pletser, analityk Erste Investment, przypuszcza jednak, że feralna instalacja może być wyłączona z eksploatacji nawet przez kilka miesięcy. Tym samym może się okazać, że rafineria Danube będzie pracować na nieco ponad połowie swoich łącznych mocy.
Według Pletsera, MOL prawdopodobnie będzie musiał zwiększyć import paliw i/lub skorzystać z rezerw strategicznych zgromadzonych na Węgrzech. O ile jednak kierowcy nad Balatonem mogą w miarę spokojnie spać, o tyle problemy rafinerii Danube może istotnie odczuć sąsiednia Serbia. Kraj ten ma istotne problemy z własną produkcją paliw, po tym jak na początku października weszły w życie amerykańskie sankcje nałożone na serbski koncern rafineryjny NIS ze względu na dominujący udział w jego akcjonariacie podmiotów rosyjskich.
Do grupy MOL, poza rafinerią Danube, należą zakłady przerabiające ropę w Bratysławie (Słowacja) i Rijece (Chorwacja). Produkowane w nich paliwa trafiają do 14 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W ubiegłym roku koncern sprzedał 18,6 mln ton produktów rafineryjnych i 1,1 mln ton produktów petrochemicznych.
