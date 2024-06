Promocja będzie obowiązywała od 28 czerwca, w każdy weekend, aż do 1 września 2024. W tym czasie klienci wszystkich stacji Orlen w całej Polsce będą mogli kupić w promocyjnej cenie nawet 400 litrów benzyny lub oleju napędowego.

Z promocji EFECTA będzie można skorzystać w każdy piątek, sobotę i niedzielę aż do 1 września, do godz. 23:59. W tym czasie można będzie uzyskać rabat na paliwa łącznie podczas ośmiu tankowań – czterech do końca lipca i czterech do 1 września. Limit pojedynczego promocyjnego tankowania, wyłącznie do baku pojazdu, to 50 litrów, po jego przekroczeniu pozostała część tankowania będzie rozliczana po regularnej cenie.

Promocja Orlenu: Kto może kupić tańsze paliwo? Czy trzeba mieć aplikację Orlen Vitay?

Z wakacyjnej promocji będą mogli skorzystać wszyscy użytkownicy programu VITAY, zarejestrowani w aplikacji ORLEN VITAY. Nowi klienci mogą przystąpić do promocji po zarejestrowaniu się w aplikacji. Każdy jej uczestnik otrzyma 35 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa EFECTA. Na dodatkową zniżkę mogą liczyć użytkownicy aplikacji ORLEN VITAY, którzy posiadają również Kartę Dużej Rodziny. Otrzymają oni rabat wyższy o 10 groszy, co oznacza, że oszczędzą aż 45 groszy na każdym zatankowanym litrze w ramach promocji.