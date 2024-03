Taśmy Daniela Obajtka. Prawicowy dziennikarz prosił o pracę dla żony i ojca

Żona i ojciec Piotra Nisztora zatrudnieni w Orlenie

To nie miała być pierwsza praca Aleksandry Dołhan w spółkach Skarbu Państwa. Po 2015 roku żona prawicowego dziennikarza była członkinią rad nadzorczych spółek PZU Centrum Operacji, PKO BP Finat i należącego do Agencji Rozwoju Przemysłu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Również ojciec Piotra Nisztora, Zdzisław, wszedł do rady nadzorczej spółki Armatura Kraków, należącej do PZU, pełnił też funkcję wiceprezesa zarządu w ZEP Centrum Wykonawstwa Specjalistycznego.

Obajtek na taśmach obiecał jednocześnie dziennikarzowi, że zapewni także pracę jego ojcu, choć wypowiedział się o nim w nieco innym tonie. „Tak samo (zadbamy – red.) o ojca. Tylko że on poszedł gdzie indziej. A ja miałem dla niego wtedy propozycję w spółce! Ale nie chciał k****, bo ktoś mu herezji nagadał o kontraktach głupich. K****, bez sensu” – mówił prezes Orlenu.

„Ale wiesz, co ci powiem? Niewykluczone, że on będzie chciał wrócić do tematu. I to w kontekście ewentualnie zarządu jakiegoś, przy okazji” – odpowiedział Piotr Nisztor.

„No dobrze, to może kogoś wyp***ę. Dobrze, to powiedz mi, kiedy chciałby wrócić do tematu” – odparł Obajtek.

Wkrótce po tej rozmowie Aleksandra Dołhan została zatrudniona w Orlenie, a ojciec dziennikarza objął stanowisko prokurenta w należącej do koncernu spółce Energa-Operator.