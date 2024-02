Jacek Sasin: Zgadzam się z Tuskiem. Nie wyobrażam sobie konkursu na prezesa Orlenu

Czytaj więcej Biznes Koniec z upartyjnieniem spółek? Rząd sięga po pomoc headhunterów W Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP) trwają prace nad projektem regulacji, które doprowadzą do odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa. Na razie projekt jest na etapie dyskusji wewnątrz kierownictwa resortu.

Sasin: Nie wyobrażam sobie konkursu na prezesa Orlenu

Jacek Sasin wypowiedział się też na temat ostatnich zmian kadrowych w spółkach Skarbu Państwa i pojawiających się głosów, by zakończyć z upartyjnieniem kluczowych przedsiębiorstw. Jego zdaniem, rząd powinien mieć wpływ no to, kto nimi zarządza.

– Za naszych rządów też były postępowania kwalifikacyjne, a nie sytuacje, że jakiś minister kogoś mianował prezesem. Nawet Donald Tusk mówił niedawno, że oczywiste jest, że do kluczowych spółek są rekomendacje ze strony rządu. Tutaj zgadzam się z Donaldem Tuskiem i nie wyobrażam sobie, że teraz będzie otwarty konkurs na prezesa Orlenu, który zastąpi Daniela Obajtka. To jest strategiczna spółka Skarbu Państwa i musi być jakaś forma akceptacji ze strony państwa na kandydatów do organów, które będą nią zarządzały – podkreślił Sasin.