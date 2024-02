W Orlenie ruszyła kadrowa karuzela. Po Obajtku pora na radę i zarząd

Informację o „oddaniu się do dyspozycji rady nadzorczej w zakresie sprawowanej funkcji” Daniel Obajtek, prezes Orlenu, podał osobiście w czwartek rano podczas wywiadu, jakiego udzielił Radiu Zet. Z kolei w późniejszym komunikacie prasowym spółka podała, że prezes odpowiednie pismo przedłożył radzie 31 stycznia (środa). Miało to nastąpić w związku ze zmianą podejścia dominującego akcjonariusza do spółki i polityki dotyczącej dalszego rozwoju koncernu oraz zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami.

W czwartek o godz. 10.49 Orlen opublikował oficjalny giełdowy komunikat, w którym ogłoszono, że rada nadzorcza, z dniem 5 lutego, postanowiła odwołać dotychczasowego prezesa spółki. Po kilkunastu minutach rozpoczęła się z kolei konferencja prasowa. W jej trakcie Obajtek przez prawie godzinę tłumaczył, jakie osiągnięcia zanotował koncern podczas jego prezesury. Niemal w całości były to już wcześniej – przy różnych okazjach – wypowiedziane tezy oraz przedstawione informacje i dane. Istotną nowością było to, że w ubiegłym roku wartość synergii uzyskanych na połączeniach z Lotosem i PGNiG wyniosła około 1,5 mld zł. Uzyskano je w obszarach logistyki, dostaw ropy i wydobycia. Jednocześnie Obajtek powtórzył, że łączna wartość tych synergii w ciągu dziesięciu lat od sfinalizowania fuzji ma wynieść 20 mld zł.

W kontekście decyzji rady Orlenu o odwołaniu prezesa należy zauważyć, że z zajmowanego stanowiska odejdzie w dniu, w którym NIK ma opublikować raport na temat nieprawidłowości mających miejsce przy fuzji Orlenu z Lotosem. Będzie to też na dzień przed najbliższym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem zwołanym na 6 lutego. W porządku obrad tego gremium jest punkt dotyczący wymiany rady, obecnie zdominowanej przez przedstawicieli poprzedniej ekipy rządzącej. Na jej czele stoi Wojciech Jasiński, były minister Skarbu Państwa, poseł PiS i prezes Orlenu.