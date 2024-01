Wiceminister aktywów: Przyjrzymy się fuzji Orlenu i Lotosu. Raporty NIK są wstrząsające

Whistleblowing: Jak zachęcać sygnalistów do zgłaszania naruszeń?

Wraz z rozpoczęciem roku rząd wrócił do prac nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która ma wdrożyć do krajowego porządku dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, publikując w dniu 11 stycznia br. nową wersję projektu ustawy wraz z pismem kierującym projekt do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.