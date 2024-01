Orlen nie dla Bieńkowskiej. Będą jawne konkursy w spółkach Skarbu Państwa

„Czytam te niektóre nazwiska, które pojawią się jako kandydaci na prezesów spółek Skarbu Państwa. Już dawno nie widziałem tak nietrafnych prognoz” – mówił premier Tusk pytany, czy będą konkursy w spółkach Skarbu Państwa.

Bieńkowska nie będzie prezesem Orlenu

Dopytywany przez dziennikarkę TVN, Anitę Werner, czy kandydatura Elżbiety Bieńkowskiej na szefową Orlenu jest taką nietrafioną prognozą, Tusk odpowiedział wprost, że kompletnie nietrafioną. „Bardzo szanuję byłą wicepremier, byłą minister, byłą komisarz, moją bliską współpracowniczkę. Ktoś robi jej krzywdę. Nie jest to ani w jej interesie, ani w interesie kogokolwiek. Nie znam źródła tych spekulacji i mam wrażenie, ktoś chce komuś zrobić albo dobrze, albo źle. Jest rada nominacyjna, będą oczywiście konkursy” – przeciął spekulacje dotyczące giełdy nazwisk potencjalnych prezesów prezes Rady Ministrów.

Będą konkursy, ale i rekomendacje

Zapowiedział on, że wraz z ministrem aktywów państwowych Borysem Budką przedstawi precyzyjną listę firm strategicznych ze względu na bezpieczeństwo państwa. „Nie będziemy w tych spółkach udawać, że rząd nie będzie miał na nie wpływu i kto tam zarządza i z jakiego powodu. Niezależnie jednak od tego, dla wszystkich, bez wyjątku będą obowiązywać konkursy. Idea komitetów nominacyjnych czy rad nominacyjnych jest obecnie realizowana przez ministra Borysa Budkę” – powiedział Tusk, zapowiadając, że konkursy będą transparentne. „Zadbam o to, aby proces wyboru był transparenty, czytelny dla opinii publicznej, oparty o czytelne zasady. Zadbamy o to, że sposób wyboru przez konkurs, nie będzie już mógł być ominięty w każdej spółce Skarbu Państwa” - dodał Tusk.