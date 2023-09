Będzie francuski cud przy pompie. Rząd naciska na biznes

Sprzeciw branży

Plan rządu wywołał już sprzeciw branży. Według Francisa Pousse, którego lobby Mobilians reprezentuje 5800 francuskich stacji benzynowych we Francji, mniejsi przedsiębiorcy nie będą mogli sprzedawać ze stratą, ponieważ nie będą w stanie zrównoważyć różnicy sprzedażą innych produktów. — To niezrozumiała sytuacja. Dla stacji benzynowych, które od lat staramy się chronić, jest to zamach stanu – mówił Pousse w niedzielnej rozmowie ze stacją BFM TV.

Czas na supermarkety

Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy francuskie władze bezpośrednio naciskają na biznes, by przyłączył się do walki z inflacją. Bruno Le Maire, w czerwcu „zaprosił” na rozmowy do resortu przedstawicieli 75 dużych firm detalicznych i grup konsumenckich i wezwał ich do obniżenia cen.

Czytaj więcej Wodór W Unii Europejskiej trwa ostry spór o czysty wodór

A w sierpniu Le Maire publicznie skrytykował Unilever, Nestle i PepsiCo jako firmy, które nie zastosowały się do jego zaleceń i nie obniżyły cen. Zamiast tego zaczęły stosować najróżniejsze sztuczki cenowe, między innymi zmniejszyły wagę opakowań swoich produktów nie obniżając przy tym ceny, czyli wręcz je podniosły.

Na to zareagowały francuskie sieci. W ostatni poniedziałek Carrefour umieścił na swoich półkach sklepowych ostrzeżenia na produktach Lindta i Lipton Ice Tea, aby wywrzeć presję na ich dystrybutorów Nestle, PepsiCo i Unilever. Wskazał tam na „Spadek objętości lub wagi tego produktu oraz wzrost efektywnej ceny u dostawcy”. Jest to wstęp do negocjacji francuskiej sieci z największymi światowymi markami, które rozpoczną się wkrótce i zakończą 15 października. — Oczywiście celem wyróżnienia tych produktów jest skłonienie producentów do ponownego przemyślenia polityki cenowej – powiedział w wywiadzie telewizyjnym Stefen Bompais, dyrektor ds. komunikacji z klientami w Carrefour.