Tauron buduje jedną z największych farm wiatrowych. Dostawcy będą głównie z Polski

Prezes Grupy Tauron Grzegorz Lot (pierwszy od lewej) oraz minister energii Miłosz Motyka ( drugi od prawej) na placu budowy farmy wiatrowej Miejska Górka
Foto: Bartłomiej Sawicki
Wspominana inwestycja o planowanej mocy blisko 200 MW jest realizowana w Wielkopolsce. Miejska Górka będzie drugą największą farmą wiatrową. Na terenie budowy Minister Energii wziął udział w konferencji prasowej. Tematem spotkania było m.in. wspieranie krajowego łańcucha dostaw.
– Lądowa energetyka wiatrowa to dziś najtańsze możliwe źródło energii. Jej rola w polskim miksie energetycznym już teraz jest ogromna, a w kolejnych latach – będzie tylko rosła. Chcemy, aby polscy przedsiębiorcy pełnili kluczową rolę nie tylko w eksploatacji źródeł odnawialnych, ale także w całym procesie ich budowy. Tak jest w przypadku Miejskiej Górki, która będzie jedną z największych farm wiatrowych w Polsce. To bardzo ważny wkład w transformację energetyczną Wielkopolski i bezpieczeństwo energetyczne całego kraju – mówił Miłosz Motyka, Minister Energii.
Obecnie moc farm wiatrowych wynosi w Polsce 11 GW. To już istotny wkład w rozwój polskiej energetyki, ale zdaniem ministra powinien być istotnie wyższy. – Założyliśmy, że do 2030 r. powstanie dodatkowo 5-6 GW nowych mocy w wietrze. Będzie to jednak trudne ze względu na zawetowanie ustawy przez prezydenta (…). Będziemy jednak zmieniać procedury prawne, aby szybciej i sprawniej można było podłączać się do sieci. Skrócenie procedur administracyjnych także jest możliwe i to na poziomie rozporządzeń jesteśmy w stanie zmienić. Dzięki temu zakładam, że w ciągu 5 lat kilka GW dodatkowej mocy w wietrze pojawi się w systemie energetycznym – powiedział Motyka. Jak dodał, powołując się na dane Centrum Analiz Energetycznych, każdy dodatkowy GW w wietrze obniża ceny energii o ok. 10 zł, wliczając w to już koszty bilansowania.
– Budowa fundamentów pod turbiny wiatrowe farmy Miejska Górka – drugiej największej lądowej elektrowni wiatrowej w Polsce, to konkretny dowód na to, że dowozimy. Ten strategiczny projekt, który docelowo zasili w czystą, zieloną energię 200 tys. gospodarstw domowych wyznacza standardy dla przyszłości energetyki i buduje wartość lokalnej gospodarki – mówi Grzegorz Lot, prezes Taurona.
Jak tłumaczy prezes, projekt zakłada wysoki udział local content – począwszy od wież turbin wiatrowych produkowanych w Polsce, poprzez wykonawców i podwykonawców robót budowlanych, po krajowych i lokalnych dostawców urządzeń i materiałów – co dodatkowo wspiera rozwój regionu i tworzy miejsca pracy.
Po uruchomieniu i przekazaniu farmy wiatrowej do eksploatacji, łączne wpływy z podatku od nieruchomości dla gminy, na terenie której powstaje inwestycja, nie powinny być niższe niż 12 mln zł rocznie. – Dodatkowo, podatek dochodowy generowany przez działalność farm wiatrowych zapewni co najmniej 10 mln zł rocznie. To realne wsparcie dla budżetów gmin, które przyczyni się do rozwoju lokalnej infrastruktury i poprawy jakości życia mieszkańców – mówi Ireneusz Sawicki, Prezes Zarządu Tauron Zielona Energia.
Władze spółki wyliczają, że obecnie potencjał local content w polskiej lądowej energetyce wiatrowej szacowany jest na poziomie 55-60 proc. wartości całkowitego łańcucha dostaw. Jednym z głównych wykonawców farmy Miejska Górka jest Onde, a firma Baltic Towers dostarczy niemal wszystkie wieże potrzebne do realizacji projektu. Te mają pojawić na placu budowy w kolejnych dniach. – Polskie firmy dominują w pracach budowlanych i operacyjnych, w tym w fundamentach i robotach cywilnych (70–90 proc.) oraz w utrzymaniu ruchu (70–95 proc.) – tłumaczy Tauron. Turbiny dla większości wiatraków dostarczy Vestas.
W sprzyjających warunkach rynkowych i przy realizacji ambitnych celów mocowych prognozy zakładają wzrost udziału lokalnego wkładu do 70–75 proc. w perspektywie 10 lat. Rozwój ten ma wygenerować zamówienia o wartości szacowanej na 80 mld zł do 2030 roku oraz stworzyć od 51 do 97 tysięcy nowych miejsc pracy. – Poziom udziału krajowych firm przy budowie farmy wiatrowej Miejska Górka o mocy blisko 200 MW przekroczy 70 proc., a niewykluczone, że będzie jeszcze wyższy – dodał Sawicki.
Obecnie kontynuowane są prace przy budowie kompleksowej infrastruktury towarzyszącej. Obejmuje ona tworzenie wewnętrznych dróg dojazdowych i placów montażowych, instalację ponad 120 km linii kablowych średniego napięcia (SN), 45 km linii wysokiego napięcia (WN) oraz budowę dwóch stacji elektroenergetycznych: GPO Miejska Górka 110/33 kV oraz STR Miejska Górka 220/110 kV.
Tauron zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 r. oraz dysponowanie mocą 2,7 GW w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych do 2030 roku.
Farma wiatrowa Miejska Górka będzie drugą co do wielkości tego typu inwestycją w Polsce. Projekt zakłada instalację 53 turbin wiatrowych o mocy 3,6 MW każda, co przełoży się na łączną moc zainstalowaną wynoszącą 190,8 MW. Wieże turbin osiągną wysokość 134 metrów. Docelowo farma ma zasilić nawet 200 000 gospodarstw domowych. Projekt spełnia wymogi obecnej ustawy wiatrakowej i ulokowany będzie w odległości nie mniejszej niż 700 m od najbliższych zabudowań. Oddanie inwestycji do użytku jest planowane na 2027 rok. Obecnie największa farma wiatrowa w Polsce znajduje się w gminie Potęgowo. Łączna moc inwestycji wynosi tam 257 MW, a inwestorem jest fundusz inwestycyjny Mashav Energia.
