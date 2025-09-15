Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun oraz przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej, Orlenu, PKO BP, PZU Życie, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych podpisali deklarację współpracy na rzecz zwiększenia udziału polskich firm w realizacji drugiej fazy projektów morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Do podpisania deklaracji doszło podczas Forum Dostawców Polskiej Energetyki Wiatrowej w Warszawie.

Potencjał branży OZE

Wartość planowanych inwestycji na Bałtyku – wedle wyliczeń Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej – to ponad 130 mld zł w pierwszej fazie i nawet 400–500 mld zł do 2040 r. – Powinniśmy zrobić wszystko, aby to, co służy pośrednio i bezpośrednio bezpieczeństwu Polaków i bezpieczeństwu państwa polskiego, było wykonywane w Polsce, przez polskie firmy. „Local First” oznacza „Polska przede wszystkim”. Zaczyna się biało-czerwony rozdział dla polskich przedsiębiorców i firm – powiedział premier Donald Tusk podczas Forum „Energia z Polski – Local First”.

Do 2030 r. na polskich obszarach morskich powstanie łącznie 5,9 GW, ok. 8 proc. dzisiejszego potencjału wytwórczego naszego systemu elektroenergetycznego. Baltic Power to 76 turbin firmy Vestas o mocy 15 MW każda, z których pięć już działa. Farma wielkości Gdyni, budowana przez Orlen i Northland Power na Bałtyku, ok. 23 km, od Łeby wyprodukuje rocznie 4 TWh czystej energii, czyli 3 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i dostarczy prąd do ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce.

Grupa PGE, wspólnie z Ørsted, przygotowuje się do budowy projektu Baltica 2 – największej morskiej farmy wiatrowej w Polsce pod względem mocy wytwórczych. Znajdująca się 25 km od brzegu, na wysokości Ustki, Baltica 2, o planowanej mocy 1,5 GW, ma zostać uruchomiona do 2030 roku. W fazie przygotowań znajdują się Bałtyk 2 i 3 (Polenergia i Equinor). Nad swoimi projektami na polskiej części Bałtyku pracują też Ocean Winds i RWE.