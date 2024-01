Dwudziesta elektrownia wiatrowa niemieckiego RWE ruszyła w Polsce

Wojciech Borkowski, odpowiedzialny za inwestycje RWE w Polsce podkreślił też współpracę z lokalnymi samorządami. - Chcemy pomóc gminom i mieszkańcom czerpać korzyści z transformacji energetycznej. Na przykład w Żninie zbudowaliśmy nowe drogi dojazdowe, które w przyszłości umożliwią rolnikom lepszy dojazd do pól - powiedział.

Czym jest RWE?

RWE z siedzibą w Essen to czołowy niemiecki i unijny koncern energetyczny. Jest też jedną z wiodących na świecie firm w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Zatrudnia około 20 tysięcy osób w niemal 30 krajach (w Polsce ma 200 pracowników, ale zapewnia, że to nie koniec).

W latach 2024-2025 RWE zainwestuje 55 miliardów euro na całym świecie w morskie i lądowe elektrownie wiatrowe, energię słoneczną, baterie oraz projekty wodorowe. Do końca dekady zielone portfolio firmy wzrośnie do ponad 65 gigawatów mocy wytwórczych.

RWE dekarbonizuje swoją działalność zgodnie ze ścieżką redukcji emisji o 1,5 stopnia. Do 2030 roku, a więc za sześć lat, całkowicie odejdzie od węgla. Zerowy poziom emisji netto koncern osiągnie do 2040 roku.