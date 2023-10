Orlen kupi dwie farmy wiatrowe od brytyjskiego funduszu

Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE odbędą się od 13 do 22 listopada 2023 r.. Będzie siedem aukcji, w których na sprzedaż trafi prawie 88 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości ok. 40,8 mld zł - poinformował Urząd Regulacji Energetyki. System aukcyjna to forma wsparcia rozwoju OZE.