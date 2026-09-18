Ankieta przeprowadzona w lipcu tego roku przez pracownię Opinia24 na zlecenie Fundacji We Did It wskazuje, że Polacy postrzegają zielone przemiany jako impuls rozwojowy dla krajowej gospodarki.

Wbrew stereotypom o radykalnych podziałach pokoleniowych, poparcie dla transformacji na poziomie 57 proc. odnotowano zarówno wśród najmłodszych respondentów, w wieku 18–29 lat, jak i w grupie wiekowej 50–59 lat. Najmniejszym entuzjazmem wykazały się natomiast osoby w przedziale 30–39 lat, tu transformację jako szansę postrzega 47 proc. badanych.

Ponad połowa Polaków (50 proc. mężczyzn i 53 proc. kobiet) uważa, że państwo powinno skoncentrować się na budowie czystego przemysłu opartego na odnawialnych źródłach energii. Choć poparcie dla tradycyjnego modelu opartego na węglu pozostaje niższe, rośnie ono wraz z wiekiem badanych – od 37 proc. w grupie najmłodszej do 44 proc. wśród osób 60+.

Wyraźne różnice zarysowują się również w podejściu do wydatków budżetowych. Przeznaczanie publicznych środków na przeciwdziałanie zmianom klimatu za dobrą inwestycję uważa 60 proc. kobiet oraz 53 proc. mężczyzn. Panie częściej niż panowie oceniają te działania pozytywnie lub pozostają w tej materii niezdecydowane, podczas gdy mężczyźni wykazują się większym sceptycyzmem.

Podobnie jak w przypadku ogólnych ocen gospodarczych, przekonanie o słuszności takich inwestycji silnie dominuje u osób starszych (62 proc. w grupie 60+ oraz 59 proc. u pięćdziesięciolatków). Na tym tle ponownie wyróżniają się trzydziestolatkowie: poparcie deklaruje tu 48 proc. osób, a niemal co piąty ankietowany (18 proc.) nie ma wyrobionego zdania. Wysoki odsetek odpowiedzi „nie wiem” w tej grupie może świadczyć nie tyle o jednoznacznym oporze, ile o braku ugruntowanej opinii.

Kluczowym celem nowej inicjatywy Fundacji We Did It jest przekucie panujących w społeczeństwie nastrojów w merytoryczną debatę o konkurencyjności polskiego biznesu. Kampania Clean Tech stanowi naturalną kontynuację szeroko komentowanego projektu We Did It In Poland.

- Pierwsza odsłona naszego ruchu społecznego prezentowała konkretne innowacje z naszego rynku, stojące za nimi firmy i zespoły oraz wspaniały dorobek, z którego możemy być dumni jako Polki i Polacy - mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji We Did It. - Bardzo dobry odbiór kampanii w kraju i za granicą zachęcił nas do kontynuowania tej pracy. Po FinTechu przyszedł czas na Clean Tech i obecnie skupiamy się na rozwiązaniach z Polski dla energetyki, transportu i nowoczesnego przemysłu - dodaje.

W ramach projektu organizatorzy przybliżają działalność przedsiębiorstw rozwijających technologie w takich obszarach jak rozwiązania sieciowe, magazyny energii, baterie, pompy ciepła, elektromobilność, kolejnictwo czy recykling. Jak podkreślają twórcy, inicjatywa ma na celu wzmacnianie pozycji Polski w europejskim łańcuchu wartości oraz wspieranie krajowych dostawców, tak aby maksymalna część kapitału i kompetencji pozostawała w kraju. Baza prezentowanych podmiotów ma charakter otwarty – organizatorzy zachęcają do zgłaszania kolejnych aspirujących firm za pośrednictwem specjalnego formularza na oficjalnej stronie internetowej kampanii.

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