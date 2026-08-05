Lato to czas planowania: wybieramy termin urlopu, kierunki podróży, rezerwujemy noclegi i szacujemy koszty wyjazdu. Tak samo z wyprzedzeniem możemy też pomyśleć o codziennych wydatkach na energię, które wpływają na domowy budżet.

Zamroź ceny prądu na lata

E.ON przygotował ofertę Energia bez granic, która pozwala zamrozić ceny energii elektrycznej do końca 2028 roku. Dzięki temu klient z góry wie, na jakich warunkach będzie rozliczana energia i może spokojniej planować domowy budżet także wtedy, gdy inne koszty zmieniają się dynamicznie.

To szczególnie ważne w czasie, gdy wiele codziennych kosztów trudno przewidzieć z większym wyprzedzeniem. Przed urlopem rezerwujemy noclegi, sprawdzamy ceny przejazdów i zostawiamy sobie margines na dodatkowe wydatki. W domowym budżecie z kolei warto mieć przynajmniej jedną pozycję, którą można uznać za pewnik lub bezpiecznie zaplanować.

– Stabilność w domowym budżecie to dziś dla wielu klientów ważny element poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w ofercie „Energia bez granic” łączymy stałą cenę prądu do końca 2028 roku z dodatkowymi korzyściami: pomocą sprawdzonych fachowców przy wybranych domowych usterkach i wsparciem rozwoju zielonej energii w Polsce. To rozwiązanie dla osób, które chcą spokojniej planować wydatki i mieć większą kontrolę nad codziennymi sprawami związanymi z energią – mówi Piotr Bonecki, dyrektor ds. handlu B2C z E.ON Polska.

Włącz ofertę bez wychodzenia z domu – 100% online

Z oferty można skorzystać online, bez wizyty w salonie. Wystarczy zalogować się do serwisu Mój E.ON i wybrać Energię bez granic w sekcji Moje umowy, w zakładce Umowy i dane. To rozwiązanie dla osób, które chcą szybko sprawdzić warunki, podjąć decyzję i uporządkować sprawy związane z energią bez wychodzenia z domu.

W ramach oferty klient zyskuje też dodatkowe korzyści takie jak wsparcie produkcji zielonej energii oraz pomoc sprawdzonych fachowców przy wybranych domowych usterkach. Oprócz przewidywalnych cen otrzyma także praktyczne odciążenie w momencie nieprzewidzianych sytuacji. Szczegóły oferty dostępne są też na stronie staleceny.eon.pl

Latem łatwiej zacząć od prostych działań

Energia bez granic to część działań E.ON Polska, które mają wspierać klientów w bardziej świadomym zarządzaniu energią w domu. Firma pokazuje, że większa kontrola nad kosztami zaczyna się od prostych decyzji: wyboru oferty dopasowanej do potrzeb i regularnego kontrolowania zużycia prądu.

Okres wakacyjny jest dobrym momentem, aby przyjrzeć się codziennym zwyczajom związanym z wykorzystaniem energii. Podczas przygotowań do wyjazdu warto wyłączyć urządzenia z trybu czuwania, ustawić odpowiednią temperaturę w lodówce na czas nieobecności czy zaplanować pranie dopiero po powrocie, gdy można wypełnić cały bęben. Wiele bezpłatnych porad o oszczędzaniu prądu E.ON udostępnia na szkoda-pradu.eon.pl.

Materiał Partnera