W ciągu dwóch dni przedstawiciele sektora energii, przemysłu, administracji i nauki będą rozmawiać o transformacji energetycznej, bezpieczeństwie dostaw, local contencie, rozwoju infrastruktury oraz inwestycjach w branży. Energy Days ma być miejscem spotkania osób, które nie tylko obserwują zmiany zachodzące na rynku energii, ale też bezpośrednio uczestniczą w ich wdrażaniu.

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Energetyka w czasach strategicznych zmian

Transformacja energetyczna wchodzi w etap, w którym obok celów klimatycznych coraz większego znaczenia nabierają bezpieczeństwo, dostępność energii i konkurencyjność gospodarki. Skala planowanych inwestycji wymaga jednocześnie rozbudowy sieci, rozwoju nowych źródeł wytwarzania, zwiększenia możliwości magazynowania energii oraz budowy krajowych kompetencji i łańcuchów dostaw. To właśnie praktyczny wymiar tych zmian znajdzie się w centrum Energy Days 2026. Organizatorzy zapowiadają kilkadziesiąt debat, prezentacji, sesji eksperckich, spotkań biznesowych i wydarzeń specjalnych.

Atom, OZE i nowe technologie

Jednym z najważniejszych tematów będzie przyszłość systemu elektroenergetycznego. Rosnący udział źródeł odnawialnych, rozwój nowych mocy wytwórczych i elektryfikacja kolejnych obszarów gospodarki oznaczają konieczność modernizacji infrastruktury oraz zwiększenia jej elastyczności. W tym kontekście istotne miejsce w debacie zajmą sieci, magazyny energii i rozwiązania umożliwiające sprawne zarządzanie systemem.

Program Energy Days obejmie również kluczowe kierunki rozwoju nowych mocy wytwórczych. W centrum uwagi znajdą się m.in. energetyka jądrowa i małe reaktory modułowe (SMR), odnawialne źródła energii, w tym offshore, lądowa energetyka wiatrowa i fotowoltaika, a także biogaz i wodór. Ważnym elementem dyskusji będzie nie tylko sama technologia, ale również finansowanie, harmonogramy realizacji oraz zdolność polskiej gospodarki do uczestniczenia w największych projektach inwestycyjnych.

Transformacja dotyczy bowiem nie tylko sektora energii. Jej konsekwencje odczuwają przedsiębiorstwa przemysłowe, dla których koszty i dostępność energii stają się jednym z kluczowych czynników konkurencyjności. Dlatego podczas Energy Days rozmawiać będą również przedstawiciele przemysłu – o kosztach transformacji, sposobach ograniczania zużycia energii, nowych modelach zaopatrzenia oraz możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Ważnym obszarem tematycznym będzie cyfryzacja. Rozwój sztucznej inteligencji, automatyzacja procesów, inteligentne zarządzanie infrastrukturą oraz cyberbezpieczeństwo coraz mocniej wpływają na funkcjonowanie sektora energetycznego. Cyfrowa transformacja może zwiększać efektywność i elastyczność systemu, ale jednocześnie wymaga nowych kompetencji oraz odpowiedniego podejścia do bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

Katowickie wydarzenie będzie więc nie tylko przestrzenią debaty, ale także miejscem prezentacji konkretnych projektów, kierunków rozwoju i rozwiązań, które będą miały wpływ na bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność polskiej gospodarki.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z PTWP