Materiał powstał we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza

Doświadczenia zdobyte przy budowie morskiej energetyki wiatrowej (MEW) na Bałtyku są atutem wspierającym pomorskie przedsiębiorstwa w wejściu na kolejne rynki. Jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków jest Australia, w której rozwój sektora offshore wind dopiero nabiera tempa. W efekcie rośnie tam zapotrzebowanie na doświadczonych dostawców technologii, usług i specjalistycznych kompetencji.

Właśnie dlatego Australia – a dokładnie Melbourne w stanie Wiktoria – była celem misji gospodarczej zorganizowanej w lipcu przez Agencję Rozwoju Pomorza w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy 2030, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Misja nie tylko prezentowała potencjał pomorskich przedsiębiorstw, ale przede wszystkim była okazją do nawiązywania relacji biznesowych z partnerami działającymi na australijskim rynku.

– Pomorskie firmy z branży offshore mają kompetencje, doświadczenie i technologie, które mogą z powodzeniem konkurować na rynkach międzynarodowych. Rolą Agencji Rozwoju Pomorza jest pomagać im w dotarciu do właściwych partnerów, lepszym poznaniu lokalnych uwarunkowań oraz budowaniu relacji, które z czasem mogą przełożyć się na konkretne kontrakty – mówi Anna Jafra, menedżer ds. internacjonalizacji i współpracy międzynarodowej Agencji Rozwoju Pomorza.

– Chcemy, aby doświadczenie zdobywane dziś na Bałtyku stało się dla naszych przedsiębiorców przepustką do udziału w projektach realizowanych na całym świecie – podkreśla Anna Jafra.

Foto: Mat. partnera

Doświadczenie z Bałtyku jako przewaga konkurencyjna

Jeszcze kilka lat temu polskie przedsiębiorstwa uczestniczyły w rozwoju MEW przede wszystkim jako podwykonawcy zagranicznych inwestorów. Jednak rozwój projektów realizowanych na Bałtyku sprawił, że wiele firm z Pomorza zdobyło doświadczenie obejmujące niemal cały łańcuch dostaw dla sektora offshore.

Obejmuje ono projektowanie, produkcję konstrukcji stalowych, automatykę przemysłową, systemy monitoringu, logistykę, usługi serwisowe czy wsparcie inżynieryjne. To właśnie te kompetencje stają się dziś jednym z najważniejszych argumentów w rozmowach z partnerami zagranicznymi.

Australia jest dziś na etapie, na którym Polska była kilka lat temu. Powstają regulacje, rozwijana jest infrastruktura portowa, przygotowywane są kolejne inwestycje, a równolegle budowany jest lokalny łańcuch dostaw. Dla przedsiębiorstw, które uczestniczyły już w podobnym procesie, oznacza to możliwość wykorzystania zdobytego doświadczenia na nowym rynku.

Wiktoria stawia na morską energetykę wiatrową

Stan Wiktoria, który był celem misji, ma szczególne znaczenie dla pomorskich przedsiębiorstw. Realizuje bowiem ambitny program transformacji energetycznej, którego jednym z kluczowych elementów jest rozwój MEW. Równolegle prowadzone są działania związane z rozbudową sieci elektroenergetycznej i przygotowaniem zaplecza infrastrukturalnego dla nowych inwestycji.

– Rozwój sektora offshore wind w stanie Wiktoria jest dziś jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków transformacji energetycznej w Australii – zarówno pod względem skali planowanych mocy, jak i zapotrzebowania na zagraniczne technologie oraz know-how. Wiktoria jako pierwszy stan w Australii wprowadziła ustawowe cele dla morskiej energetyki wiatrowej: co najmniej 2 GW mocy do 2032 r., 4 GW do 2035 r. i 9 GW do 2040 r., z potencjałem sięgającym 13 GW do 2050 r. – wyjaśnia Rafał Jarosz z Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Australii.

– Dla polskich firm – od projektantów, przez dostawców komponentów, po wykonawców prac offshore i onshore – oznacza to wieloletni pipeline inwestycji, w którym poszukiwane będą sprawdzone kompetencje z rynków bałtyckich i europejskich – dodaje Rafał Jarosz.

Misja była kontynuacją działań rozpoczętych już we wrześniu ubiegłego roku podczas konferencji APAC Wind Energy Summit w Melbourne. Wówczas przedstawiciele pomorskich firm po raz pierwszy zapoznali się z planami władz stanu Wiktoria dotyczącymi rozwoju sektora offshore i warunkami prowadzenia działalności gospodarczej na tamtejszym rynku.

Lipcowy wyjazd miał znacznie bardziej praktyczny charakter. Uczestnicy mogli szczegółowo poznać kierunki rozwoju australijskiej energetyki wiatrowej, lokalne regulacje, plany inwestycyjne i możliwości współpracy z przedsiębiorstwami dopiero budującymi swoje zaplecze dla sektora offshore.

Foto: Mat. partnera

Misja skupiona na efektywności

Kluczowym elementem lipcowej misji było przedstawienie potencjału pomorskich przedsiębiorstw i doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektów na Bałtyku. To istotne z punktu widzenia australijskich partnerów, ponieważ poszukują oni firm, które uczestniczyły już w rozwoju tego rynku i są w stanie przenieść sprawdzone rozwiązania do nowych inwestycji.

Ważnym punktem programu był także udział uczestników w konferencji Australia Wind Energy 2026, która zgromadziła przedstawicieli administracji publicznej, inwestorów, deweloperów farm wiatrowych, producentów technologii oraz przedsiębiorstw działających w całym łańcuchu dostaw dla sektora offshore.

Równolegle odbyło się spotkanie networkingowe przygotowane przez Agencję Rozwoju Pomorza we współpracy z PAIH, ambasadą Polski w Canberze oraz Polsko-Australijską Izbą Handlową. To właśnie podczas takich wydarzeń przedsiębiorcy mają okazję do bezpośrednich rozmów z potencjalnymi partnerami i budowania relacji, które w przyszłości mogą przełożyć się na konkretne przedsięwzięcia biznesowe.

Foto: Mat. partnera

Port Hastings kluczowy dla rozwoju offshore

W programie misji znalazła się także wizyta studyjna w Porcie Hastings, który ma pełnić funkcję głównego portu instalacyjnego dla rozwijanych MEW w stanie Wiktoria. Rozbudowa infrastruktury portu pokazuje skalę planowanych inwestycji oraz zapotrzebowanie na przedsiębiorstwa dysponujące doświadczeniem w realizacji projektów offshore.

Dla pomorskich przedsiębiorstw była to okazja nie tylko do zapoznania się z planowanym zapleczem logistycznym australijskich inwestycji i rozmów o możliwościach współpracy w zakresie dostaw komponentów, usług inżynieryjnych czy wsparcia realizacji projektów. Równie istotne było poznanie lokalnych uwarunkowań prowadzenia działalności oraz kierunków rozwoju regionalnego przemysłu współpracującego z sektorem offshore wind.

Pomorze pokazuje swoje kompetencje

Misja miała jednak znacznie szerszy wymiar niż sam udział w konferencji czy spotkaniach biznesowych. Była także okazją do promocji potencjału gospodarczego Pomorza jako regionu, który w ostatnich latach zbudował kompetencje obejmujące niemal cały łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej.

– Ostatnie misje polskich firm z sektora offshore do Australii, organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza i wspierane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, potwierdziły ogromny potencjał do współpracy w zakresie offshore wind: polskie doświadczenia z Morza Bałtyckiego, rozwinięta baza inżynieryjna oraz konkurencyjni producenci mogą realnie wesprzeć rozwój projektów na wybrzeżu Gippsland i w Southern Ocean, od fazy feasibility, przez budowę, aż po serwis i digitalizację w sektorze – podkreśla Rafał Jarosz.

Podczas rozmów z przedstawicielami administracji stanu Wiktoria poruszano również temat organizacji wizyty australijskich partnerów na Pomorzu. Jej celem byłoby zaprezentowanie infrastruktury portowej, zaplecza produkcyjnego oraz przedsiębiorstw uczestniczących w realizacji projektów offshore na Bałtyku.

Polskie doświadczenia mogą wspierać projekty w Australii

Jednym z najważniejszych wniosków z misji było potwierdzenie, że wyzwania stojące dziś przed australijskim sektorem offshore wind są podobne do tych, z którymi kilka lat temu mierzyły się firmy rozwijające projekty na Bałtyku. Dotyczy to zarówno organizacji procesu inwestycyjnego, jak i budowy lokalnego łańcucha dostaw.

– Jako Technica Nova Baltica specjalizujemy się w kontroli jakości podczas budowy i instalacji morskich farm wiatrowych w Polsce i całej Europie. Naszym kolejnym celem jest wspieranie klientów również na innych kontynentach, dlatego z dużym zainteresowaniem przyglądamy się możliwościom rozwoju w Australii, a w szczególności w stanie Wiktoria. Udział w misji gospodarczej utwierdził nas w przekonaniu, że jest to perspektywiczny kierunek rozwoju – mówi Bogusz Pniewski, Finance and Commercial Director w Technica Nova Baltica.

– Choć rynek australijski wiąże się z wyzwaniami wynikającymi z odległości, różnic stref czasowych i uwarunkowań geograficznych, dostrzegamy wiele podobieństw do sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia w Polsce pięć–sześć lat temu. Wyzwania, o których rozmawialiśmy z uczestnikami misji, są niemal identyczne z tymi, które towarzyszyły początkom rozwoju sektora offshore wind w Polsce – zaznacza Bogusz Pniewski.

Zwraca również uwagę, że doświadczenia zdobyte przy realizacji projektów w Polsce pokazują, jak istotne dla inwestorów jest wsparcie partnerów znających lokalne przepisy, procesy administracyjne i wymagania dotyczące prowadzenia inwestycji.

– Na rynku polskim wspieramy naszych klientów w zapewnieniu zgodności realizowanych inwestycji z przepisami polskiego prawa budowlanego. Zarządzamy dokumentacją, procesami budowlanymi, realizacją prac oraz współpracą z interesariuszami projektu. Realizowane przez nas od 2023 roku projekty w Polsce pokazały, jak istotne dla naszych klientów jest lokalne wsparcie. Budowa morskich farm wiatrowych opiera się na sprawdzonych procesach i procedurach, rozwijanych przez lata na rynkach międzynarodowych – podkreśla Bogusz Pniewski.

Podobnie potencjał australijskiego rynku ocenia Baltic Diving Solutions, spółka mająca doświadczenie z projektów m.in. na Morzu Północnym, Bliskim Wschodzie, w Afryce Zachodniej, na Morzu Kaspijskim i u wybrzeży Sachalinu.

– Misje gospodarcze i targi to okazja do zaprezentowania naszych możliwości – sprzętu, statków czy systemów nurkowych, którymi dysponujemy – mówi Krzysztof Stopierzyński, prezes Baltic Diving Solutions.

– Ale jest to też miejsce, gdzie ludzie z firm takich jak moja siadają i dyskutują, zawiązują sojusze, omawiają projekty. To jest ten moment, kiedy rozmawiamy na temat rozwoju sektora offshore i rozwoju współpracy między partnerami – dodaje Krzysztof Stopierzyński.

Foto: Mat. partnera

Internacjonalizacja jako element strategii rozwoju

Misja do Melbourne wpisuje się w szerszą strategię wspierania internacjonalizacji pomorskich przedsiębiorstw. W warunkach rosnącej konkurencji na światowych rynkach i dynamicznych zmian w sektorze energetycznym rozwój eksportu staje się dla wielu firm nie tylko szansą na zdobycie nowych kontraktów, lecz także sposobem na dalsze budowanie kompetencji i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej.

Organizatorzy misji podkreślają, że budowanie obecności na tak odległych rynkach jest procesem wymagającym czasu i konsekwencji. Pierwsze spotkania, wymiana doświadczeń i poznanie lokalnych partnerów stanowią jednak fundament, na którym w przyszłości mogą powstać konkretne przedsięwzięcia biznesowe.

Warto także przypomnieć, że firmy z Pomorza działające w sektorze offshore współpracują w ramach grupy branżowej utworzonej w projekcie Pomorski Broker Eksportowy 2030. Jej celem jest wspieranie internacjonalizacji pomorskich firm oraz budowanie pozycji regionu w globalnym sektorze energetyki wiatrowej. Wspólnie realizują działania wynikające ze strategii eksportowej, uczestnicząc w najważniejszych wydarzeniach branżowych na świecie.

W tym roku przedsiębiorstwa z Pomorza uczestniczyły już w International Partnering Forum w Nowym Jorku oraz targach WindEurope 2026 w Madrycie. Z kolei jesienią zaprezentują się ponownie podczas WindEnergy Hamburg – jednego z najważniejszych wydarzeń branży offshore wind, gromadzącego ok. 1600 wystawców i ponad 43 tys. uczestników ze 100 krajów.

W ramach wspólnego stoiska województwa pomorskiego w Pawilonie Narodowym będą promować kompetencje regionu oraz nawiązywać kolejne kontakty biznesowe. Dla pomorskich przedsiębiorstw oznacza to kolejną szansę na pozyskiwanie partnerów i kontraktów, a dla regionu – umacnianie pozycji w globalnym łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej.

Materiał powstał we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza