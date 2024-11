Fundacja PGE zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Spotkania ze sztuką”. Jakie zadanie mają uczestnicy?

Tym razem uczestnicy biorą na warsztat dzieła Stanisława Wyspiańskiego. Mają za zadanie przedstawienie własnej interpretacji wybranego obrazu tego wybitnego polskiego artysty. Prace powinny być przygotowane na papierze technicznym w formie płaskiej w formacie A2 w dowolnej technice: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa), węgiel, wycinanka, itp.

Jaki jest termin nadsyłania prac, kto może się zgłosić i jakie aspekty będą brane przy wyborze?

Konkurs „Spotkania ze sztuką” skierowany jest do uczniów klas I-VIII ze szkół podstawowych, zlokalizowanych w polskich miejscowościach liczących poniżej 50 000 mieszkańców. Uczniowie klasy wybierają wyłącznie jedną pracę, którą należy zgłosić jako pracę konkursową i dostarczyć do organizatora konkursu w terminie do 25 listopada br. Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII według ustalonych kryteriów: zgodność z tematyką konkursu, walory estetyczne pracy oraz oryginalność wykonania.

Dlaczego Fundacja PGE w kalendarzu wydarzeń stawia na taki model łączenia sztuki i edukacji?

Konkurs to najlepsza metoda, aby zachęcić dzieci i młodzież do interakcji. Umożliwia on dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swoich umiejętności plastycznych, a także daje możliwość odwiedzenia najważniejszych instytucji kulturalnych w Polsce. Sam wybór obrazu do przedstawienia zobowiązuje ich do zapoznania się z dorobkiem artystycznym polskich malarzy, a to właśnie walor edukacyjny oraz kreatywny mają dla nas największą wartość. Zresztą nie tylko dla nas, ponieważ konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jakie nagrody są przewidziane w „Spotkaniach ze Sztuką”?

Laureaci konkursu (tj. cała klasa laureata wraz z opiekunem) zostaną zaproszeni na wycieczkę do wybranego przez klasę jednego z pięciu objętych mecenatem PGE Muzeów Narodowych w Polsce: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Kielcach oraz Muzeum Narodowego w Krakowie, oraz uczestnictwa w lekcji muzealnej.

Dodatkowo, autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody w postaci bonu o wartości 300 złotych do wykorzystania w sklepie Empik. Ponadto, w tej edycji dodatkowo wyróżnieni zostaną nauczyciele – opiekunowie klasy laureata. Każdy z nich w nagrodę za odkrycie talentu i promowanie sztuki otrzyma indywidualny voucher do Empiku.

To jednak nie koniec atrakcji w tegorocznym konkursie?

W tym roku rozszerzamy konkurs o dodatkowe zadanie, które będzie polegać na nakręceniu i opublikowaniu na profilu FB szkoły relacji z wycieczki wraz z postem zawierającym jej opis. Wszystkie relacje wezmą udział w konkursie na liczbę udostępnień oraz polubień. Pięć zwycięskich relacji z wycieczek zamieszczonych zostanie na profilu FB Fundacji PGE, gdzie przez 3 dni będą rywalizować o największą liczbę głosów i cenne nagrody.

Najpopularniejszy film wygra dla swojej szkoły nagrodę o wartości 10 000 tys. zł, drugi pod względem zdobytych polubień nagrodę o wartości 7 500 zł oraz trzeci – nagrodę o wartości 5 000 zł. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i artystycznej rywalizacji.

Konkurs trwa do 25 listopada 2024 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się 6 grudnia 2024 r., natomiast lekcje muzealne odbywać się będą od 3 marca do 10 czerwca 2025 r.

Filmy w ramach dodatkowego zadania konkursowego należy opublikować w terminie 5 dni od daty wycieczki do muzeum. Następnie od 16 do 19 czerwca 2025 r. odbędzie się finałowa rozgrywka.

Zakończeniem konkursu będzie wystawa plenerowa prac wybranych laureatów na Skwerze Wolnego Słowa w Warszawie w terminie od 25 sierpnia do 19 września 2025 r.

