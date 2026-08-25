Australijska firma South32 zaktualizowała szacunki dotyczące rezerw rudy miedzi w chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Na koniec lipca 2026 r. zwiększyła je o 61 proc. w porównaniu ze stanem na 30 czerwca 2026 r. W efekcie rezerwy rudy miedzi wzrosły do 1,1 mld ton, licząc według Australijskiego Kodeksu Sprawozdawczości Wyników Eksploracji, Zasobów Mineralnych i Rezerw Rud. Dane te dotyczą łącznych zasobów kopalni Sierra Gorda, w której 55 proc. udziałów należy do KGHM-u, a 45 proc. do South32.

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Eksploatacja Sierra Gorda potrwa co najmniej do 2045 r.

W przeznaczonej do wydobycia skale średnia zawartość miedzi wynosi 0,39 proc., molibdenu 0,016 proc., a złota 0,06 grama na tonę rudy. Z kolei całkowita zawartość ekwiwalentu miedzi w rudzie wynosi 0,46 proc. Nowe szacunki mówią też o wydłużeniu pierwotnego okresu eksploatacji złoża Sierra Gorda o około pięć lat, czyli do 2045 r.

Nowe dane są dokładniejsze dzięki szeroko zakrojonym programom wierceń i spełniają oficjalne standardy branżowe. South32 podaje, że w latach 2023–2025 wykonano 200 odwiertów o łącznej długości około 85 tys. metrów. „Ta aktualizacja ukazuje skalę, jakość oraz długą żywotność złoża Sierra Gorda, które – jak się spodziewamy – będzie ważnym źródłem miedzi przez kolejne dziesięciolecia” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Matt Daley, dyrektor generalny South32.

Nowe szacunki przygotowano po lipcowym zatwierdzeniu inwestycji dotyczącej realizacji czwartej linii mielenia rudy w Sierra Gorda. Dzięki niej ma wzrosnąć produkcja miedzi o około 30 proc. począwszy od 2031 r.

Opublikowane obecnie szacunki mogą w kolejnych latach jeszcze wzrosnąć, ponieważ rozpoznane dotychczas złoże prawdopodobnie rozciąga się poniżej już zbadanych warstw.

Współpraca South32 z KGHM-em będzie kontynuowana

South32 zapowiada też dalszą współpracę z KGHM-em. „Kontynuujemy współpracę z naszym partnerem w ramach joint venture, aby stymulować dalszy wzrost i budować wartość w Sierra Gorda. Obejmuje ona projekt poszukiwawczy Catabela Northeast, w którym odwierty badawcze przecięły znaczną mineralizację miedzi, co podkreśla potencjał przedłużenia żywotności kopalni w przyszłości” – poinformował Daley.

Również KGHM, podczas niedawnej konferencji prasowej dotyczącej wyników za I półrocze, poinformował, że wiąże duże nadzieje z poszukiwaniami i rozpoznaniem kolejnych złóż rud miedzi w pobliżu już eksploatowanych przez Sierra Gordę. W związku z tym realizowany jest m.in. program Catabela Deep, który ma wskazać zasadność wydobycia rud miedzi i molibdenu znajdujących się poniżej już eksploatowanych złóż, oraz Catabela Out-Pit, który obejmuje sąsiednie obszary w stosunku do funkcjonującej kopalni. W bezpośrednim sąsiedztwie obecnej działalności operacyjnej Sierra Gorda jest też zlokalizowany projekt poszukiwawczy Catabela Northeast.