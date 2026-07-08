Gazowiec „Al Rekayyat”, załadowany skroplonym gazem ziemnym, został we wtorek w nocy trafiony na lewą burtę. Od tego momentu jednostka dryfuje po wodach Cieśniny Ormuz. W środę 8 lipca jednostka znajdowała się w pobliżu wejścia do Cieśniny Ormuz i blisko wybrzeża Omanu, jak wykazały dane śledzenia statków LSEG i MarineTraffic. Towarzyszą jej dwa inne statki: holownik i statek serwisowy.

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Ministerstwo spraw zagranicznych Kataru potwierdziło agencji Reutera, że to Teheran ponosi pełną odpowiedzialność prawną za atak. Właścicielem gazowca jest Qatar Gas Transport Company Ltd.

Czym grozi pożar katarskiego gazowca?

Wtorkowy incydent z udziałem „Al Rekayyat” oznacza drugi w tym roku przypadek, w którym gazowiec został uwikłany w atak związany z wojną, pisze agencja Reutera. W marcu rosyjski gazowiec Arctic Metagaz zapalił się na Morzu Śródziemnym po tym, jak został trafiony przez ukraińskie drony morskie, co zmusiło jego załogę do porzucenia statku.

Po ataku kapitan „Al Rekayyat” zgłosił pożar w maszynowni statku, a źródło Reutera powiedziało, że gazowiec jest zagrożony eksplozją, chociaż nic nie wskazuje na to, że jego zbiorniki LNG zostały naruszone. Na niebezpieczeństwo wskazuje jednak fakt, że załoga gazowca została ewakuowana w bezpieczne miejsce.

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Reuters podkreśla, że teoretycznie każdy transport LNG jest narażony na ryzyko, jeśli uszkodzenie prowadzi do poważnego uwolnienia LNG i uformowania się łatwopalnej chmury gazu i zapłonu. Jednak nowoczesne gazowce LNG są projektowane z wieloma warstwami ochrony, aby zapobiec przedostawaniu się zapłonu do zbiorników ładunkowych.

Eksperci branżowi powiedzieli agencji, że pożar w maszynowni nie oznacza, że zbiorniki z gazem skroplonym eksplodują. Ryzyko wzrosłoby, gdyby pożar rozprzestrzenił się na ładownie, uszkodził zbiorniki zabezpieczające lub spowodował znaczący wyciek LNG.

Jak gazowiec jest zabezpieczony przed wybuchem LNG?

Gaz skroplony to gaz ziemny, który został schłodzony do około minus 162 stopni Celsjusza. Chłodzenie zamienia gaz w ciecz i zmniejsza jego objętość około 600 razy, dzięki czemu transport morski jest ekonomiczny. LNG jest przechowywany w silnie izolowanych zbiornikach kriogenicznych, które utrzymują go w ekstremalnie niskich temperaturach. Na terminalach eksportowych jest ładowany do wyspecjalizowanych jednostek. Niewielka ilość LNG naturalnie odparowuje podczas transportu.

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Sam LNG nie pali się w swojej płynnej formie. Ryzyko może jednak powstać, jeśli LNG wycieknie, nagrzeje się i odparuje, zmiesza się z powietrzem w odpowiedniej proporcji i dotrze do źródła zapłonu. Aby zmniejszyć to ryzyko, statki LNG wykorzystują konstrukcję dwukadłubową, wiele barier zabezpieczających, systemy wykrywania gazu, sprzęt ciśnieniowy, systemy awaryjnego wyłączania, sprzęt przeciwpożarowy, surowe procedury operacyjne i szkolenie załogi.

Jedno ze źródeł branżowych powiedziało w środę, że tak długo, jak „Al Rekayyat” nie zostanie ponownie zaatakowany, prawdopodobnie pozostanie w obecnym stanie i nie eksploduje.