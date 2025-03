Gaz w domach, ciepło systemowe w mieszkaniach. Czym grzeją się Polacy?

- Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, pomimo tego, że stanowi istotne źródło informacji o sposobie ogrzewania budynków, nie pokazuje całego obrazu sektora ciepłownictwa i struktury zaopatrzenia w ciepło w Polsce, a jest jedynie jego wycinkiem – wyjaśnia nam Dorota Jeziorowska dyrektor biura Polskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej.

Rejestr ten obejmuje źródła ciepła o mocy nominalnej mniejszej niż 1MW, tymczasem znaczny wolumen mocy wytwórczych będących częścią systemów ciepłowniczych dotyczy większych jednostek – nie jest więc odzwierciedlony w CEEB. - Najnowszy raport URE „Energetyka cieplna w liczbach – 2023” wskazuje, że w samych tylko koncesjonowanych źródłach ciepła (czyli co do zasady o mocy zainstalowanej cieplnej powyżej 5 MW) zainstalowane jest blisko 53 GW, które nie są ujęte w ewidencji. Statystyka GUS pokazuje, że ok. 52 proc. gospodarstw domowych korzysta z ciepła sieciowego i wielkość ta zdecydowanie bardziej oddaje rzeczywistą rolę tego sposobu zaopatrzenia w ciepło – wyjaśniam Jeziorowska.

Gaz na cenzurowanym

Ogrzewanie paliwem gazowym dominuje niemniej w domach jednorodzinnych i to paliwo stało się w ostatnich latach najbardziej popularną formą rezygnacji z paliwa węglowego wśród właścicieli domów jednorodzinnych. Jednak od 2027 r. może nadejść znaczący wzrost ceny węgla ale i gazu ziemnego. W przypadku gazu może to być znacznie bardziej dotkliwsza podwyżka niż obecne wahania cen tego paliwa na giełdach wynikający m.in. z niestabilnej sytuacji geopolitycznej. Chodzi o rozciągnięcie systemu handlu uprawieniami do emisji CO2 dla budynki i transport. Taka opłata może być doliczana do podatku za gaz.

W dotychczasowych rozmowach z innymi państwami członkowskimi, Polska porusza kwestie nadmiernych kosztów społecznych ETS2 oraz konieczności odroczenia jego obowiązywania, aby dać więcej czasu na inwestycje w budynki i transport. - Taki okres przejściowy umożliwiłby prowadzenie przez państwo inwestycji w budownictwie i transporcie oraz lepsze przygotowanie gospodarki poprzez zmniejszenie liczby gospodarstw domowych dotkniętych zwiększonymi opłatami. Aby zmniejszyć skalę problemu, optymalne byłoby przesunięcie wdrożenia ETS2 o trzy lata, czyli po 2030 roku, tak aby zrealizować jak najwięcej inwestycji – wyjaśnia nam Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Z dotychczasowych rozmów wynika, że niektóre z państw również dostrzegają problemy związane z funkcjonowaniem systemu ETS2, ale reprezentują odmienne podejście do sposobu modyfikacji. - Rozmowy na ten temat nadal trwają, a potencjalne efekty będą znane za kilka miesięcy. Należy podkreślić, że cześć państw popiera wprowadzenie systemu – wskazuje resort.