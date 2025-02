Agencja Reutera informuje, że zakłady Kriogas-Wostok (należący do Novateku) i LNG-Portowaja (należąca do Gazpromu) przestały wysyłać surowiec za granicę. Oba na początku stycznia zostały wpisane na czarną listę Departamentu Skarbu USA, z zastrzeżeniem, że wszystkie operacje eksportowe muszą zostać zakończone do 27 lutego.

Gazowce stanęły na kotwicach z braku chętnych na rosyjski gaz

Według Reutera, ostatnia partia LNG z zakładu Novateku, uruchomionego w 2019 r., została wysłana 18 lutego i rozładowana w Belgii 22 lutego, a gazowce obsługujące zakłady rzuciły kotwice na morzu.

Ostatnia partia LNG z kompleksu Portowaja została wysłana w połowie stycznia. Gazowiec „Pearl” od lutego stoi zakotwiczony w Zatoce Fińskiej, podobnie jak gazowiec „Wielki Nowogród”, który również obsługuje ten projekt.

Kompleks Portowaja LNG o przepustowości 1,5 mln ton rocznie został uruchomiony już po agresji Rosji na Ukrainę i utracie przez Gazprom unijnego rynku - we wrześniu 2022 roku. Początkowo większość dostaw w ramach projektu wysyłano do Turcji i Grecji, następnie zaczęto wysyłać je także do Chin, Włoch i Hiszpanii. Przy czym część dostaw na teren Unii to gaz, który był tam tylko przeładowywany i płynął najczęściej do Chin.