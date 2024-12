Pogoda przeciwniczką Gazpromu

Według Olega Abelewa z firmy inwestycyjnej Ricom-Trust, Olega Abelewa, Gazprom w swojej polityce dywidendowej posunął się ostatnio do skrajności: albo maksymalna dywidenda w historii spółki – 52 ruble na papier, albo brak dywidendy. To niepokoi inwestorów i poważnie ogranicza popyt na akcje koncernu.

Kirił Klimientiew analityk firmy inwestycyjnej Digital Broker, uważa, że ​​spadek notowań spółki może wynikać przede wszystkim z wysokiego ryzyka geopolitycznego i niepewności w stosunkach Rosji z krajami zachodnimi. Sankcje, a także spodziewane ograniczenia w dostawach gazu do Europy, mogą ograniczyć rentowność spółki.

Klimentiew wspomniał w szczególności o 15. pakiecie sankcji, który kraje UE przyjęły 16 grudnia. I choć nie dotyka to bezpośrednio Gazpromu, wprowadzenie nowych sankcji zwiększa ryzyko firm eksportujących, gdyż dostawy mogą być ograniczone – stwierdził ekspert.

Perspektywy dla koncernu nie są dobre. Ciepła zima, chińska niechęć do podpisania kontraktu na drugi gazociąg do Chin czy nadmiar gazu na rynkach - wszystko to działa na niekorzyść koncernu, który do wojny Putina był największym globalnym eksporterem gazu, a dziś spadł do roli trzeciorzędnego gracza.