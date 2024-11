W kwietniu Gazprom złożył pozew do Sądu Arbitrażowego w Petersburgu i Obwodzie Leningradzkim przeciwko OMV Exploration & Production. Również w kwietniu OMV wszczął postępowanie arbitrażowe przeciwko Gazpromowi w związku z jego udziałami w złożu Jużno-Russkoje.

OMV - największy lobbysta Gazpormu w Unii

Austriacki koncern był przez lata największym orędownikiem rosyjskich interesów we Wspólnocie. Doprowadził do całkowitej zależności Austrii od rosyjskiego gazu. Nawet zajęcie przez Rosję Krymu nie wpłynęło na zmianę stanowiska koncernu. Przeciwnie, od 2014 r OMV zwiększył o połowę zakupy gazu w Rosji do rekordowej wielkości 8,25 mld m sześc. trzy lata później. Austriacy inwestowali też w Rosji w złoża. W 2017 r OMV kupił po korzystnej cenie blisko 25 proc. udziałów w złożu ropy i gazu w rosyjskim okręgu nieniecko-jamalskim. Zasoby oceniane są na 1 bln metrów sześciennych gazu.