Gazowa „flota cienia” rośnie

Według raportów Kplera w pobliżu wyspy Kołgujewa na Morzu Barentsa zauważono cztery kolejne gazowce należące do rosyjskiej floty „cienia” tworzonej na wzór tej pływającej z objętą sankcjami rosyjską ropą. Są to North Air, La Perouse, North Sky i North Way. Piąty gazowiec - Mulan (nazwa wskazuje, że to jednostka chińska), krąży po Morzu Karskim, nad którym znajdują się zakłady Arctic LNG 2.

Kpler spekuluje, że mogą one znajdować się w gotowości do dokonania przeładunków na jednostkę klienta nie objętą sankcjami lub pełnić funkcję dodatkowego magazynu niesprzedanego gazu z Arctic LNG 2. Ostatni z 10 gazowców floty cieni – North Mountain, przemieszcza się obecnie wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki.