Stare gazowce nie przebiją się przez lód

Do tej pory trzy jednostki pięciokrotnie ładowały LNG z Arctic LNG-2, ale ani jeden ładunek nie trafił do żadnego nabywcy. Do pływającego magazynu „Saam PMG” w obwodzie murmańskim przewieziono dwa ładunki. Następnie 21-letni gazowiec Everest Energy, nienadający się do żeglugi w arktycznym lodzie, po raz kolejny załadowany został gazem skroplonym z Arctic LNG-2 i wyruszył do Azji, Północną Drogą Morską. Podążający za nim gazowiec Asya Energy powtórzył te działania. Żaden z nich nie jest jednak gazowcem klasy lodowej, co oznacza, że może pływać po arktycznych morzach jedynie w krótkim okresie lata.

Czytaj więcej Gaz Kreml tworzy drugą flotę cieni – gazową. Będzie dużo trudniej Już trzy miesiące temu, spodziewając się sankcji na LNG z Rosji, rosyjski reżim zaczął tworzyć flotę gazowych cieni - starych jednostek do transportu gazu skroplonego, pływających pod wątpliwymi banderami i bez wymaganych ubezpieczeń. Zadanie okazało się jednak dużo trudniejsze, aniżeli skupienie w rynku starych tankowców.

Na razie pogoda sprzyja starym jednostkom: do końca października ma nie być na Oceanie Lodowatym pokrywy lodowej uniemożliwiającej żeglugę nieprzystosowanym do warunków starym gazowcom, które Kreml skupuje na całym świecie.