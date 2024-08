Ukraińcy zapewniają, że w przesyle nie będzie jakichkolwiek zakłóceń

— Gaz płynie bez jakichkolwiek przeszkód. Nie ma tutaj żadnych zmian. Gdyby Ukraińcy chcieli wstrzymać dostawy gazu, mogliby to zrobić z łatwością, bez przejmowania Sudża — mówił Bloombergowi Serhij Makogon, były prezes ukraińskiego GAZ TSO, firmy odpowiedzialnej za sieć przesyłową.

Jego zdaniem gwałtowna reakcja rynku jest przesadzona, tym bardziej, że dostawy Sudża mają nie więcej, jak 3-5 proc. udział w całym europejskim rynku gazu ziemnego.

Tyle, że jest to już jedyna droga dostarczająca rosyjski gaz do Europy po tym, jak w maju 2022 wyłączono punkt w Sochranowce. Ukraiński Naftogaz poinformował wtedy, że instalacje znalazły się na terenach okupowanych przez arię rosyjską, więc Ukraina nie może brać za to odpowiedzialności. Zaoferowali wtedy możliwości zwiększenia dostaw Sudża, ale Gazprom stwierdził, że nie jest to możliwe z powodów technicznych. Gaz nie płynie również gazociągiem Nord Stream.

Teraz kluczowe jest, czy Gazprom zdecyduje się korzystanie z Sudża, po tym jak została przejęta przez Ukraińców.