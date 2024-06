Gazprom znalazł zaskakującego klienta. Był na celowniku Rosji od agresji na Ukrainę

Miller podczas wizyty w Iranie zapowiedział, że niebawem Rosja stanie się największym dostawcą gazu do Chin. „W 2027 r. zostanie uruchomiony szlak „Dalekowschodni” w ilości 10 mld m3 gazu rocznie. Po osiągnięciu pełnej przepustowości „Siła Syberii” i szlaku „Dalekowschodni” Rosja stanie się największym dostawcą gazu do Chin ” – cytuje się wypowiedź Millera Gazprom na portalu społecznościowym.

Siła Syberii nigdy nie zarobi na siebie

Pracujący od trzech lat gazociąg „Siła Syberii” z Rosji do Chin ma długość około 3 tysięcy kilometrów. Rosjanie zbudowali go na własny koszt, a ten nie został nigdy podany do wiadomości publicznej. Eksperci szacowali, że Gazprom włożył w rurę ok. 55 mld dol. Pierwsze dostawy nim rozpoczęły się pod koniec 2019 roku ze złoża Czajandinskoje w Jakucji, a trzy lata później zaczęto transportować gaz ze złoża Kowykta w obwodzie irkuckim.

W 2023 roku Gazprom dostarczył tym szlakiem 22,7 miliarda metrów sześciennych gazu. Zgodnie z planem gazociąg osiągnie pełną zdolność eksportową 38 mld m3 gazu rocznie w 2025 roku.

Na początku 2022 roku podpisano długoterminową umowę na zakup i sprzedaż gazu ziemnego szlakiem dalekowschodnim (Siła Syberii 2). Po osiągnięciu pełnej przepustowości dostaw gazu rurociągami z Rosji do Chin wyniosą łącznie 48 miliardów metrów sześciennych rocznie. Dla porównania Gazprom sprzedawał do Unii rocznie średnio 140-150 mld m3 gazu a unijni odbiorcy płacili cenę średnio 2 razy wyższą aniżeli teraz odbiorcy z Chin.