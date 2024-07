Gaz w Europie tanieje. Zawdzięczamy to wiatrowi

Te czynniki ryzyka to ewentualne duże zmniejszenie dostaw LNG do Europy, zmniejszenie rosyjskich przepływów gazociągowych przez Ukrainę, ożywienie popytu na gaz w Europie. Jednak szanse na ich wystąpienie nie są duże.

Austria kupuje najwięcej rosyjskiego gazu

Koncern OMV udostępnił rządowi w Wiedniu wgląd w kontrakty na dostawy gazu, podpisane z Gazpromem. Obowiązują do 2040 r, ale władze chcą pozbyć się Rosjan do 2027 r. Na razie Austria nadal importuje największą część gazu z Rosji. W marcu 2024 r. udział gazu z Federacji Rosyjskiej w imporcie wyniósł 93 proc, w kwietniu – 81 proc., a w maju według najnowszych danych – 90 proc.. W liczbach bezwzględnych Austria zaimportowała od marca do maja br. więcej gazu z Rosji niż kiedykolwiek od czerwca 2022 roku.