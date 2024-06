Problemy z rozbudową terminalu LNG w Świnoujściu. Skąd takie opóźnienie?

Alternatywne rozwiązanie

Orlen, który jako klient i dostawca LNG zarezerwował przepustowość tego zbiornika, oficjalnie nie komentuje sprawy. – Orlen monitoruje proces rozbudowy terminala LNG w Świnoujściu, a także sytuację na rynku gazu i zapotrzebowanie na ten surowiec. Spółka na bieżąco podejmuje decyzje w zakresie zarządzania dostawami gazu do Polski. Kwestie umowne pomiędzy Orlenem i Gaz-Systemem i pozostają tajemnicą handlową – czytamy w stanowisku firmy.

Mimo braku trzeciego zbiornika dostawy do Polski trafią zgodnie z harmonogramem dzięki dodatkowym możliwościom regazyfikacyjnym. – Przy ścisłej współpracy z użytkownikiem terminalu mitygujemy ryzyko zakłóceń w dostawach LNG, wykorzystując możliwości regazyfikacji, jakie daje już zakończony pierwszy etap, czyli regazyfikatory. Realizacja tego komponentu zwiększyła dostępność docelowej technicznej mocy regazyfikacyjnej do 984 000 Nm3/godz., którą to bez przeszkód terminal LNG może obecnie osiągnąć – zapewnia spółka, która dodaje, że ustalane są z Orlenem działania mające na celu optymalne wykorzystanie dostępnych mocy i pojemności magazynowych.

Zgodnie z planami moce techniczne terminalu w Świnoujściu mają po rozbudowie wynosić do 8,3 mld m sześc. surowca rocznie. Obecnie to 5 mld m sześc. Rozbudowa miała pierwotnie kosztować blisko 2 mld zł.